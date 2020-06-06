مسافة للموت.. تمساح كاد يغدر بمذيعة أسترالية

احذر الاقتراب من الحيوانات المفترسة؛ فقد كادت مذيعة بالتليفزيون الأسترالي تفقد حياتها، وتصبح وجبة لتمساح عملاق، حين كانت تطل عليه من مسافة قصيرة، فقفز الوحش فاتحًا فكيه، وكاد يطبق أنيابه عليها.

وتحت عنوان "نجاة مذيعة من التمساح ساحق العظام" قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث الخميس حين كانت المذيعة زاريشا برادلي من قناة "9 نيوز" تقوم بإلقاء نظرة على التمساح العملاق المعروف باسم "ساحق العظام - Bonecruncher " في أحراش مدينة "داروين" عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا.

ويكشف الفيديو الذي بثته الصحيفة عن لحظة مخيفة، حينما قفز التمساح على حافة المركب، واقترب من "زاريشا" بشكل خطير، فما كان منها إلا أن قفزت مبتعدة بسرعة كبيرة عنه وهي تصرخ، وبعدما التقطت أنفاسها ضحكت وهي تطلب من زميلها المصور التوقف عن التصوير.

وحسب الصحيفة، كانت "زاريشا" تعد فيلمًا عن التمساح الذي عاد للظهور بعد اختفائه شهورًا عدة أثناء حرائق الغابات في أستراليا.

وفي مقابلة مع قناة "9 نيوز" مساء الخميس قالت "زاريشا" تعليقًا على الحادث: "أنا بخير. كنت مذعورة فعلاً، لكن لم أُصب بسوء". وأضافت "يا إلهي.. لقد تحركت مبتعدة عن التمساح. هذه أسرع مرة تحركت فيها على الإطلاق".