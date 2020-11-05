النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 474 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المعجب" يفتتح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف

استمع لشرح عن الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم المقرّ الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، بحضور وكيل النيابة العامة، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

واطلع النائب العام والوفد المصاحب على مرافق المبنى، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي وُفرت للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

وقال "المعجب" في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولًا للتميز في العمل النيابي، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي هذا امتدادًا لما تجده النيابة العامة من رعاية من القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المعجب" يفتتح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف
سبق

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم المقرّ الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، بحضور وكيل النيابة العامة، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

واطلع النائب العام والوفد المصاحب على مرافق المبنى، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي وُفرت للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

وقال "المعجب" في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولًا للتميز في العمل النيابي، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي هذا امتدادًا لما تجده النيابة العامة من رعاية من القيادة الرشيدة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
04:08 PM

"المعجب" يفتتح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف

استمع لشرح عن الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
675

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم المقرّ الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، بحضور وكيل النيابة العامة، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

واطلع النائب العام والوفد المصاحب على مرافق المبنى، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي وُفرت للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

وقال "المعجب" في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولًا للتميز في العمل النيابي، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي هذا امتدادًا لما تجده النيابة العامة من رعاية من القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,949
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,033

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة