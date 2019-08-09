النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر توضح قصة الطبيب السعودي المشرف على حالة رئيس وزراء كندي

تم تعيينه في مستشفى حكومي قبل ١٢ سنة.. وابتُعث من الجامعة.. والخبر قديم

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة المتداولة عن مشاركة طبيب سعودي؛ ليصبح ضمن أعضاء الفريق الطبي المشارك في علاج رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريستيان؛ إذ تبيّن أن القصة حدثت في عام ٢٠١٠م خلال فترة ابتعاث الطبيب السعودي وليد الحربي من جامعة الملك سعود.

ووفقًا للمعلومات، عُيِّن الطبيب في مستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود في عام منتصف عام 1427هـ، ‏‫وابتُعث من الجامعة للدراسة في كندا بتاريخ 1429/ 06/ 27هـ، ثم أُعطي بعثة لإكمال التخصص الدقيق في أمريكا.

وتُبيِّن المعلومات عدم صحة ما تضمنته الرسالة المتداولة عن رفض قبول الطبيب في المستشفيات؛ إذ اتضح أن الطبيب يعمل في مستشفى حكومي منذ أكثر من ١٢ سنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر توضح قصة الطبيب السعودي المشرف على حالة رئيس وزراء كندي
سبق

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة المتداولة عن مشاركة طبيب سعودي؛ ليصبح ضمن أعضاء الفريق الطبي المشارك في علاج رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريستيان؛ إذ تبيّن أن القصة حدثت في عام ٢٠١٠م خلال فترة ابتعاث الطبيب السعودي وليد الحربي من جامعة الملك سعود.

ووفقًا للمعلومات، عُيِّن الطبيب في مستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود في عام منتصف عام 1427هـ، ‏‫وابتُعث من الجامعة للدراسة في كندا بتاريخ 1429/ 06/ 27هـ، ثم أُعطي بعثة لإكمال التخصص الدقيق في أمريكا.

وتُبيِّن المعلومات عدم صحة ما تضمنته الرسالة المتداولة عن رفض قبول الطبيب في المستشفيات؛ إذ اتضح أن الطبيب يعمل في مستشفى حكومي منذ أكثر من ١٢ سنة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
09:38 PM

مصادر توضح قصة الطبيب السعودي المشرف على حالة رئيس وزراء كندي

تم تعيينه في مستشفى حكومي قبل ١٢ سنة.. وابتُعث من الجامعة.. والخبر قديم

رمزية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,422

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة المتداولة عن مشاركة طبيب سعودي؛ ليصبح ضمن أعضاء الفريق الطبي المشارك في علاج رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريستيان؛ إذ تبيّن أن القصة حدثت في عام ٢٠١٠م خلال فترة ابتعاث الطبيب السعودي وليد الحربي من جامعة الملك سعود.

ووفقًا للمعلومات، عُيِّن الطبيب في مستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود في عام منتصف عام 1427هـ، ‏‫وابتُعث من الجامعة للدراسة في كندا بتاريخ 1429/ 06/ 27هـ، ثم أُعطي بعثة لإكمال التخصص الدقيق في أمريكا.

وتُبيِّن المعلومات عدم صحة ما تضمنته الرسالة المتداولة عن رفض قبول الطبيب في المستشفيات؛ إذ اتضح أن الطبيب يعمل في مستشفى حكومي منذ أكثر من ١٢ سنة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,632
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,635
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,726

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة