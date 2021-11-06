وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.

"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-06 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 04:29 PM

اخر تعديل 06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 05:21 PM

"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الانقلابيين بالبيضاء والجوف وصرواح خلال 24 ساعة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.