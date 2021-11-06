"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا

"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا
تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الانقلابيين بالبيضاء والجوف وصرواح خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.
"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-06
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
04:29 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
05:21 PM
"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا
تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الانقلابيين بالبيضاء والجوف وصرواح خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.