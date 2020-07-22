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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

ضمن إطار البرنامج التحضيري للدوري .. الهلال يكسب الفيحاء بثلاثية

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء استقر عند ثلاثة أهداف دون رد وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الهلال والتي تأتي في إطار البرنامج التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال كلٌ من الهداف الفرنسي غوميز من علامة الجزاء والإيطالي سيباستيان جيوفينكو من ركلة حرة ثابتة وسالم الدوسري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن إطار البرنامج التحضيري للدوري .. الهلال يكسب الفيحاء بثلاثية
سبق

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء استقر عند ثلاثة أهداف دون رد وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الهلال والتي تأتي في إطار البرنامج التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال كلٌ من الهداف الفرنسي غوميز من علامة الجزاء والإيطالي سيباستيان جيوفينكو من ركلة حرة ثابتة وسالم الدوسري.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:57 PM

ضمن إطار البرنامج التحضيري للدوري .. الهلال يكسب الفيحاء بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء استقر عند ثلاثة أهداف دون رد وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الهلال والتي تأتي في إطار البرنامج التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال كلٌ من الهداف الفرنسي غوميز من علامة الجزاء والإيطالي سيباستيان جيوفينكو من ركلة حرة ثابتة وسالم الدوسري.

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