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"الأرصاد" ينبه مكة والمدينة والشرقية: ضباب مع تدن في الرؤية الأفقية

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والبطحاء والشيبة والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" ينبه مكة والمدينة والشرقية: ضباب مع تدن في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والبطحاء والشيبة والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
01:00 AM

"الأرصاد" ينبه مكة والمدينة والشرقية: ضباب مع تدن في الرؤية الأفقية

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والبطحاء والشيبة والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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