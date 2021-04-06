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"جامعية صامطة" تحرز المركز الثالث في كرة الطائرة بجامعة جازان

حققت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً في وحدة النشاط الطلابي؛ المركز الثالث في لعبة كرة الطائرة، وذلك في الموسم الرياضي الثالث الذي نفذته عمادة شؤون الطلاب في عدة منافسات؛ منها (كرة الطائرة وتنس الطاولة ومسابقة العدو لمسافة ١٠٠-٢٠٠).

وكانت الكلية الجامعية بصامطة قد نافست الكليات المشاركة في هذه المسابقة بمشاركات طالبات من الكلية ضمن هذه المنافسات، التي تنفذها عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان على مستوى المنطقة.

وفي ختام المسابقة تم تكريم الكلية من قبل الدكتورة أشواق البكري وكيلة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات الحاصلة على المراكز المتقدمة.

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"جامعية صامطة" تحرز المركز الثالث في كرة الطائرة بجامعة جازان
سبق

حققت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً في وحدة النشاط الطلابي؛ المركز الثالث في لعبة كرة الطائرة، وذلك في الموسم الرياضي الثالث الذي نفذته عمادة شؤون الطلاب في عدة منافسات؛ منها (كرة الطائرة وتنس الطاولة ومسابقة العدو لمسافة ١٠٠-٢٠٠).

وكانت الكلية الجامعية بصامطة قد نافست الكليات المشاركة في هذه المسابقة بمشاركات طالبات من الكلية ضمن هذه المنافسات، التي تنفذها عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان على مستوى المنطقة.

وفي ختام المسابقة تم تكريم الكلية من قبل الدكتورة أشواق البكري وكيلة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات الحاصلة على المراكز المتقدمة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:49 PM

"جامعية صامطة" تحرز المركز الثالث في كرة الطائرة بجامعة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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حققت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً في وحدة النشاط الطلابي؛ المركز الثالث في لعبة كرة الطائرة، وذلك في الموسم الرياضي الثالث الذي نفذته عمادة شؤون الطلاب في عدة منافسات؛ منها (كرة الطائرة وتنس الطاولة ومسابقة العدو لمسافة ١٠٠-٢٠٠).

وكانت الكلية الجامعية بصامطة قد نافست الكليات المشاركة في هذه المسابقة بمشاركات طالبات من الكلية ضمن هذه المنافسات، التي تنفذها عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان على مستوى المنطقة.

وفي ختام المسابقة تم تكريم الكلية من قبل الدكتورة أشواق البكري وكيلة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات الحاصلة على المراكز المتقدمة.

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