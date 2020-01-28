خبراء: انتشار "كورونا" سيستمر لأشهر وسيصيب عشرات الآلاف

أفضل السيناريوهات يرجح تراجعه بعد الصيف

أفاد خبراء في علم الأوبئة اليوم (الثلاثاء)؛ بأن فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين مؤخراً سيتسبب بإصابة ما لا يقلّ عن عشرات آلاف المرضى، وستستمرّ أزمة انتشاره شهوراً عدة في أحسن الأحوال؛ وذلك بناءً على المعطيات الأولية المتاحة للفيروس، حسبما أوردت "فرانس 24".

من جهته أوضح الأستاذ في جامعة تورونتو ديفيد فيسمان، ومؤلف نشرة للجمعية الدولية للأمراض المعدية، أن أفضل السيناريوهات سيكون أن يستمرّ ذلك في الربيع والصيف وبعدها يتراجع.

من جانبه، بيّن الأستاذ في جامعة نورث إيسترن الأميركية أليساندرو فيسبينياني، وهو منسّق مجموعة باحثين تنشر تحاليل بشكل آني حول الوباء؛ أن المرض لن يتوقف الأسبوع المقبل ولا الشهر المقبل، ولا نخاطر بالقول إن ذلك سيستمر فترة طويلة.

لا يمكن للباحثين في مجال الأوبئة التنبؤ بما سيحصل، ويشددون على أنهم لا يملكون إلا معلومات مجزأة حول الفيروس الجديد، الذي ظهر في ديسمبر (كانون الأول) في الصين.