النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات

للاستخدام الطارئ بنسبة 70%.. خليط يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس

تسعى شركة تشوغاي الدوائية للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية، للاستخدام الطارئ لخليط أجسام مضادة في علاج كورونا.

وتقول "تشوغاي": إن اختبارات سريرية أجريت في الخارج؛ كشفت أن الخليط الذي يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس، يُقلّص فترة البقاء في المستشفيات أو نسبة الوفيات بحوالى 70%.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعطت في شهر نوفمبر الماضي، موافقة بالاستخدام الطارئ لخليط الأجسام المضادة. وتقدمت تشوغاي للحصول على الموافقة في اليابان أول أمس الثلاثاء؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وتفيد تقارير بأن خليط الأجسام المضادة، دواء واعد ضد السلالات المتحورة من الفيروس.

وتقول تشوغاي إنه إذا تمت الموافقة على الدواء؛ فإن الحكومة تخطط لتأمين إمدادات كافية للاستخدام المحلي لهذا العام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات
سبق

تسعى شركة تشوغاي الدوائية للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية، للاستخدام الطارئ لخليط أجسام مضادة في علاج كورونا.

وتقول "تشوغاي": إن اختبارات سريرية أجريت في الخارج؛ كشفت أن الخليط الذي يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس، يُقلّص فترة البقاء في المستشفيات أو نسبة الوفيات بحوالى 70%.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعطت في شهر نوفمبر الماضي، موافقة بالاستخدام الطارئ لخليط الأجسام المضادة. وتقدمت تشوغاي للحصول على الموافقة في اليابان أول أمس الثلاثاء؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وتفيد تقارير بأن خليط الأجسام المضادة، دواء واعد ضد السلالات المتحورة من الفيروس.

وتقول تشوغاي إنه إذا تمت الموافقة على الدواء؛ فإن الحكومة تخطط لتأمين إمدادات كافية للاستخدام المحلي لهذا العام.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:37 AM

دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات

للاستخدام الطارئ بنسبة 70%.. خليط يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,185

تسعى شركة تشوغاي الدوائية للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية، للاستخدام الطارئ لخليط أجسام مضادة في علاج كورونا.

وتقول "تشوغاي": إن اختبارات سريرية أجريت في الخارج؛ كشفت أن الخليط الذي يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس، يُقلّص فترة البقاء في المستشفيات أو نسبة الوفيات بحوالى 70%.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعطت في شهر نوفمبر الماضي، موافقة بالاستخدام الطارئ لخليط الأجسام المضادة. وتقدمت تشوغاي للحصول على الموافقة في اليابان أول أمس الثلاثاء؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وتفيد تقارير بأن خليط الأجسام المضادة، دواء واعد ضد السلالات المتحورة من الفيروس.

وتقول تشوغاي إنه إذا تمت الموافقة على الدواء؛ فإن الحكومة تخطط لتأمين إمدادات كافية للاستخدام المحلي لهذا العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة