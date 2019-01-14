المسند يكشف توقعاته عن طقس الثلاثاء: سهود ومهود واستقرار عام

قال مغردًا: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الشرقية

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام حالة الجو اليوم سهود ومهود، واستقرار جوي عام.

وأضاف: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار؛ خاصة في المواقع المفتوحة في #الشرقية وفي الشمال الشرقي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.