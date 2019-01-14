النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند يكشف توقعاته عن طقس الثلاثاء: سهود ومهود واستقرار عام

قال مغردًا: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الشرقية

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام حالة الجو اليوم سهود ومهود، واستقرار جوي عام.

وأضاف: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار؛ خاصة في المواقع المفتوحة في #الشرقية وفي الشمال الشرقي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

حالة الطقس الأرصاد استقرار جوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند يكشف توقعاته عن طقس الثلاثاء: سهود ومهود واستقرار عام
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام حالة الجو اليوم سهود ومهود، واستقرار جوي عام.

وأضاف: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار؛ خاصة في المواقع المفتوحة في #الشرقية وفي الشمال الشرقي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
08:22 AM

المسند يكشف توقعاته عن طقس الثلاثاء: سهود ومهود واستقرار عام

قال مغردًا: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,048

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام حالة الجو اليوم سهود ومهود، واستقرار جوي عام.

وأضاف: متوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار؛ خاصة في المواقع المفتوحة في #الشرقية وفي الشمال الشرقي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,774
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,351
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,951

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة