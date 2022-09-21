خالد بن سلمان: نظام طهران يدعي حماية المستضعفين ويتغطى بهم بشكل رخيص وجبان

قال إن النظام الإيراني ينظر لمؤيديه كأدوات لتحقيق أطماعه لا لحماية دولهم وشعوبهم

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه.

وتابع في تغريدة على "تويتر": "تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية، ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي بالمسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي: "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بمكوناتها كافة دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم".