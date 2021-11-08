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أمين عسير: المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مشروعاتها الاقتصادية والتنموية

خلال تهنئته لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال: إنه استطاع -حفظه الله- تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية، حيث شهدت المملكة منذ توليه مقاليد الحكم تنوعًا كبيرًا شمل المكان والإنسان.

وأضاف "الحميدي": هذه الذكرى الغالية علينا جميعًا تعد حدثًا تاريخيًا يستذكر خلاله الشعب السعودي منعطفًا جديدًا في مسيرة البلاد، يجسد خلاله اجتماع الكلمة ووحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر، وتؤكد بكل اقتدار أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مشروعاتها التطويرية في مختلف المجالات، والمرتكزة على تاريخ وثوابت وعمق فكري سياسي يرى تمامًا صورة المملكة العربية السعودية ومكانتها وتأثيرها العربي والإسلامي والدولي، واستنادها على مقومات الوطن، منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وصولًا إلى اللحظة الراهنة التي يقود فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- هذا البلد الأمين لكل درجات التقدم العلمي والتنموي و الاقتصادي.

وقال أمين منطقة عسير، في كلمة له بهذه المناسبة: "يحل اليوم الثالث من ربيع الثاني لهذا العام وهو يحمل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وهي ذكرى غالية على كل مواطن تحمل أسمى معاني الحب والوفاء والتلاحم بين الراعي والرعية".

وأضاف: إن هذا العهد الميمون شكل بإجماع عالمي نقطة انعطاف وتحول كبيرة ومتصاعدة عززت حضور المملكة إقليميا ودوليا، وهو ما يؤكد دورها القيادي في المنطقة وتأثيرها العالمي على مختلف الأصعدة".

وأشار إلى أن مسيرة الإصلاح والتطوير المتواصلة التي تشهدها البلاد وفق رؤية المملكة 2030 حققت عبر منظومة عمل حكومية قفزات كبيرة بأيادي أبناء الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير: المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مشروعاتها الاقتصادية والتنموية
سبق

رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال: إنه استطاع -حفظه الله- تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية، حيث شهدت المملكة منذ توليه مقاليد الحكم تنوعًا كبيرًا شمل المكان والإنسان.

وأضاف "الحميدي": هذه الذكرى الغالية علينا جميعًا تعد حدثًا تاريخيًا يستذكر خلاله الشعب السعودي منعطفًا جديدًا في مسيرة البلاد، يجسد خلاله اجتماع الكلمة ووحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر، وتؤكد بكل اقتدار أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مشروعاتها التطويرية في مختلف المجالات، والمرتكزة على تاريخ وثوابت وعمق فكري سياسي يرى تمامًا صورة المملكة العربية السعودية ومكانتها وتأثيرها العربي والإسلامي والدولي، واستنادها على مقومات الوطن، منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وصولًا إلى اللحظة الراهنة التي يقود فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- هذا البلد الأمين لكل درجات التقدم العلمي والتنموي و الاقتصادي.

وقال أمين منطقة عسير، في كلمة له بهذه المناسبة: "يحل اليوم الثالث من ربيع الثاني لهذا العام وهو يحمل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وهي ذكرى غالية على كل مواطن تحمل أسمى معاني الحب والوفاء والتلاحم بين الراعي والرعية".

وأضاف: إن هذا العهد الميمون شكل بإجماع عالمي نقطة انعطاف وتحول كبيرة ومتصاعدة عززت حضور المملكة إقليميا ودوليا، وهو ما يؤكد دورها القيادي في المنطقة وتأثيرها العالمي على مختلف الأصعدة".

وأشار إلى أن مسيرة الإصلاح والتطوير المتواصلة التي تشهدها البلاد وفق رؤية المملكة 2030 حققت عبر منظومة عمل حكومية قفزات كبيرة بأيادي أبناء الوطن.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
07:53 PM

أمين عسير: المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مشروعاتها الاقتصادية والتنموية

خلال تهنئته لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال: إنه استطاع -حفظه الله- تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية، حيث شهدت المملكة منذ توليه مقاليد الحكم تنوعًا كبيرًا شمل المكان والإنسان.

وأضاف "الحميدي": هذه الذكرى الغالية علينا جميعًا تعد حدثًا تاريخيًا يستذكر خلاله الشعب السعودي منعطفًا جديدًا في مسيرة البلاد، يجسد خلاله اجتماع الكلمة ووحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر، وتؤكد بكل اقتدار أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مشروعاتها التطويرية في مختلف المجالات، والمرتكزة على تاريخ وثوابت وعمق فكري سياسي يرى تمامًا صورة المملكة العربية السعودية ومكانتها وتأثيرها العربي والإسلامي والدولي، واستنادها على مقومات الوطن، منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وصولًا إلى اللحظة الراهنة التي يقود فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- هذا البلد الأمين لكل درجات التقدم العلمي والتنموي و الاقتصادي.

وقال أمين منطقة عسير، في كلمة له بهذه المناسبة: "يحل اليوم الثالث من ربيع الثاني لهذا العام وهو يحمل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وهي ذكرى غالية على كل مواطن تحمل أسمى معاني الحب والوفاء والتلاحم بين الراعي والرعية".

وأضاف: إن هذا العهد الميمون شكل بإجماع عالمي نقطة انعطاف وتحول كبيرة ومتصاعدة عززت حضور المملكة إقليميا ودوليا، وهو ما يؤكد دورها القيادي في المنطقة وتأثيرها العالمي على مختلف الأصعدة".

وأشار إلى أن مسيرة الإصلاح والتطوير المتواصلة التي تشهدها البلاد وفق رؤية المملكة 2030 حققت عبر منظومة عمل حكومية قفزات كبيرة بأيادي أبناء الوطن.

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