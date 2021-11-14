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بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا

شدد على عدم أحقية أي طرف فرض إرادته على البلاد

قال البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد): "من المؤسف أن نرى مسؤولين يتلكأون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج، في حين أن استنزاف الوقت يدخلنا في استنزاف اقتصادي ومعيشي يصعب الحلول ويضرّ بمصالح اللبنانيين".

وأضاف "الراعي": "بعض المسؤولين الذين يتعاطون العمل السياسي، يمتهنون إفقار المواطنين بدلًا من محاربة الفقر.

ولفت إلى أن تحليق سعر الدولار هو ما يمس بالكرامة ويذل المواطنين، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وشدد "الراعي" على أنه لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين وأن يسهم في اضطراب العلاقة مع الخليج، ويعطل عمل الحكومة ويشل دور القضاء ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع، كما لا يحق للمسؤولين التفرج على كل شيء ويرجون موافقة هذا الفريق أو ذاك.

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بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا
سبق

قال البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد): "من المؤسف أن نرى مسؤولين يتلكأون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج، في حين أن استنزاف الوقت يدخلنا في استنزاف اقتصادي ومعيشي يصعب الحلول ويضرّ بمصالح اللبنانيين".

وأضاف "الراعي": "بعض المسؤولين الذين يتعاطون العمل السياسي، يمتهنون إفقار المواطنين بدلًا من محاربة الفقر.

ولفت إلى أن تحليق سعر الدولار هو ما يمس بالكرامة ويذل المواطنين، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وشدد "الراعي" على أنه لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين وأن يسهم في اضطراب العلاقة مع الخليج، ويعطل عمل الحكومة ويشل دور القضاء ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع، كما لا يحق للمسؤولين التفرج على كل شيء ويرجون موافقة هذا الفريق أو ذاك.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
04:03 PM

بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا

شدد على عدم أحقية أي طرف فرض إرادته على البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد): "من المؤسف أن نرى مسؤولين يتلكأون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج، في حين أن استنزاف الوقت يدخلنا في استنزاف اقتصادي ومعيشي يصعب الحلول ويضرّ بمصالح اللبنانيين".

وأضاف "الراعي": "بعض المسؤولين الذين يتعاطون العمل السياسي، يمتهنون إفقار المواطنين بدلًا من محاربة الفقر.

ولفت إلى أن تحليق سعر الدولار هو ما يمس بالكرامة ويذل المواطنين، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وشدد "الراعي" على أنه لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين وأن يسهم في اضطراب العلاقة مع الخليج، ويعطل عمل الحكومة ويشل دور القضاء ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع، كما لا يحق للمسؤولين التفرج على كل شيء ويرجون موافقة هذا الفريق أو ذاك.

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