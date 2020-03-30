السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـ"ـكورونا"

"ستيني" وصل من الإمارات في 13 مارس

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.