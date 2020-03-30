النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـ"ـكورونا"

"ستيني" وصل من الإمارات في 13 مارس

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـ"ـكورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:16 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:46 PM

السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـ"ـكورونا"

"ستيني" وصل من الإمارات في 13 مارس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,143

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة