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"الشهري" نقيبًا في شرطة بارق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالله بن محمد الشهري رئيس مركز شرطة ثلوث المنظر إلى رتبة نقيب، وقلد مدير شرطة محافظة بارق العقيد سالم بن محمد الشهري اليوم "الشهري" رتبته الجديدة.

فيما عبَّر "الشهري” عن سعادته بالترقية التي اعتبرها حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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"الشهري" نقيبًا في شرطة بارق
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالله بن محمد الشهري رئيس مركز شرطة ثلوث المنظر إلى رتبة نقيب، وقلد مدير شرطة محافظة بارق العقيد سالم بن محمد الشهري اليوم "الشهري" رتبته الجديدة.

فيما عبَّر "الشهري” عن سعادته بالترقية التي اعتبرها حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:05 PM

"الشهري" نقيبًا في شرطة بارق

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالله بن محمد الشهري رئيس مركز شرطة ثلوث المنظر إلى رتبة نقيب، وقلد مدير شرطة محافظة بارق العقيد سالم بن محمد الشهري اليوم "الشهري" رتبته الجديدة.

فيما عبَّر "الشهري” عن سعادته بالترقية التي اعتبرها حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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