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مختص لـ"سبق": ليس بالضرورة ظهور جميع أعراض كورونا على المرضى

قال: معدَّل الوفيات بين المصابين ٣ ٪ حتى الآن.. والحر يقلل انتشاره

أوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتور محمد بديدي، في حديثه لـ"سبق" أن فيروس كورونا في المناطق الحارة قد يقل انتشاره، وأنه ليس بالضرورة ظهور جميع الأعراض على المرضى، مبينًا أن التوعية الحاصلة حاليًا لا تعتبر مصدر قلق، وهي أمر مهم في مواجهة المرض.

وتفصيلاً، أكد بديدي في تصريحاته إلى "سبق" أن تقديم التوعية الصحية، وتعزيز الصحة، وعمل الإجراءات الوقائية، لا تعتبر مصدر قلق في أي حال من الأحوال، بل تعتبر خطوة مهمة جدًّا واستباقية في مواجهة أي وباء، وتُسهم في الحد من انتشاره في خطوة موفقة.

وأضاف بديدي بأنه قد تشتد حدة المرض بفيروس كورونا لدى كبار السن، ومَن لديهم ضعف في المناعة، أو أمراض مزمنة، كالسكري وأمراض القلب والضغط.. إلى آخره. ومعدل الوفيات من فيروس كرونا covid19 حسب الإحصائيات الأخيرة هي نحو ٣ ٪ من المصابين.

وتابع: حسبما أفادت به المنظمات الصحية العالمية، يلخص الفيروس كالآتي:

فيروس كورونا كبير الحجم من حيث قُطر الخلية؛ ولهذا فإن أي قناع يمنع دخوله. والفيروس لا يستقر في الهواء بل على الأرض؛ لذا قد لا ينتقل بواسطة الجو.

والفيروس عند سقوطه على سطح معدني فإنه قد يعيش 12 ساعة؛ لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض. والفيروس عند سقوطه على الأقمشة قد يبقى ٩ ساعات؛ لذا غسل الملابس أو تعرُّضها للشمس لمدة ساعتَيْن يفي لغرض قتله.

وأضاف: يعيش الفيروس على اليدين لمدة ١٠ دقائق فقط؛ لذا فإن وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية. وفي حال تعرَّض الفيروس لدرجة حرارة عالية قد يُقتل؛ لذا لا يعيش في المناطق الحارة، وحتى الآن لا يوجد دليل واضح على أن هناك نوعًا من الحيوانات يقوم بنقل هذا الفيروس، ولكن هناك تكهنات وتفسيرات عدة حول كيفية نشأة الفيروس، وحصول تطوُّر للفيروسات، وتغيُّر في تركيبها، وقد تسبب أوبئة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الحيوانات، كالخفافيش والخنازير وغيرها.

وعن ظهور الأعراض قال إن الفيروس قد يسبب أعراضًا خفيفة، تشبه الإنفلونزا. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا في الحمى والإرهاق والسعال الجاف.. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وليس شرطًا اكتمال جميع الأعراض؛ فقد تختلف من شخص لآخر، وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون ظهور أية أعراض، أو الشعور بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80 %) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص لـ"سبق": ليس بالضرورة ظهور جميع أعراض كورونا على المرضى
سبق

أوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتور محمد بديدي، في حديثه لـ"سبق" أن فيروس كورونا في المناطق الحارة قد يقل انتشاره، وأنه ليس بالضرورة ظهور جميع الأعراض على المرضى، مبينًا أن التوعية الحاصلة حاليًا لا تعتبر مصدر قلق، وهي أمر مهم في مواجهة المرض.

وتفصيلاً، أكد بديدي في تصريحاته إلى "سبق" أن تقديم التوعية الصحية، وتعزيز الصحة، وعمل الإجراءات الوقائية، لا تعتبر مصدر قلق في أي حال من الأحوال، بل تعتبر خطوة مهمة جدًّا واستباقية في مواجهة أي وباء، وتُسهم في الحد من انتشاره في خطوة موفقة.

وأضاف بديدي بأنه قد تشتد حدة المرض بفيروس كورونا لدى كبار السن، ومَن لديهم ضعف في المناعة، أو أمراض مزمنة، كالسكري وأمراض القلب والضغط.. إلى آخره. ومعدل الوفيات من فيروس كرونا covid19 حسب الإحصائيات الأخيرة هي نحو ٣ ٪ من المصابين.

وتابع: حسبما أفادت به المنظمات الصحية العالمية، يلخص الفيروس كالآتي:

فيروس كورونا كبير الحجم من حيث قُطر الخلية؛ ولهذا فإن أي قناع يمنع دخوله. والفيروس لا يستقر في الهواء بل على الأرض؛ لذا قد لا ينتقل بواسطة الجو.

والفيروس عند سقوطه على سطح معدني فإنه قد يعيش 12 ساعة؛ لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض. والفيروس عند سقوطه على الأقمشة قد يبقى ٩ ساعات؛ لذا غسل الملابس أو تعرُّضها للشمس لمدة ساعتَيْن يفي لغرض قتله.

وأضاف: يعيش الفيروس على اليدين لمدة ١٠ دقائق فقط؛ لذا فإن وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية. وفي حال تعرَّض الفيروس لدرجة حرارة عالية قد يُقتل؛ لذا لا يعيش في المناطق الحارة، وحتى الآن لا يوجد دليل واضح على أن هناك نوعًا من الحيوانات يقوم بنقل هذا الفيروس، ولكن هناك تكهنات وتفسيرات عدة حول كيفية نشأة الفيروس، وحصول تطوُّر للفيروسات، وتغيُّر في تركيبها، وقد تسبب أوبئة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الحيوانات، كالخفافيش والخنازير وغيرها.

وعن ظهور الأعراض قال إن الفيروس قد يسبب أعراضًا خفيفة، تشبه الإنفلونزا. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا في الحمى والإرهاق والسعال الجاف.. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وليس شرطًا اكتمال جميع الأعراض؛ فقد تختلف من شخص لآخر، وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون ظهور أية أعراض، أو الشعور بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80 %) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:46 PM

مختص لـ"سبق": ليس بالضرورة ظهور جميع أعراض كورونا على المرضى

قال: معدَّل الوفيات بين المصابين ٣ ٪ حتى الآن.. والحر يقلل انتشاره

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محمد المواسي - جازان
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أوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتور محمد بديدي، في حديثه لـ"سبق" أن فيروس كورونا في المناطق الحارة قد يقل انتشاره، وأنه ليس بالضرورة ظهور جميع الأعراض على المرضى، مبينًا أن التوعية الحاصلة حاليًا لا تعتبر مصدر قلق، وهي أمر مهم في مواجهة المرض.

وتفصيلاً، أكد بديدي في تصريحاته إلى "سبق" أن تقديم التوعية الصحية، وتعزيز الصحة، وعمل الإجراءات الوقائية، لا تعتبر مصدر قلق في أي حال من الأحوال، بل تعتبر خطوة مهمة جدًّا واستباقية في مواجهة أي وباء، وتُسهم في الحد من انتشاره في خطوة موفقة.

وأضاف بديدي بأنه قد تشتد حدة المرض بفيروس كورونا لدى كبار السن، ومَن لديهم ضعف في المناعة، أو أمراض مزمنة، كالسكري وأمراض القلب والضغط.. إلى آخره. ومعدل الوفيات من فيروس كرونا covid19 حسب الإحصائيات الأخيرة هي نحو ٣ ٪ من المصابين.

وتابع: حسبما أفادت به المنظمات الصحية العالمية، يلخص الفيروس كالآتي:

فيروس كورونا كبير الحجم من حيث قُطر الخلية؛ ولهذا فإن أي قناع يمنع دخوله. والفيروس لا يستقر في الهواء بل على الأرض؛ لذا قد لا ينتقل بواسطة الجو.

والفيروس عند سقوطه على سطح معدني فإنه قد يعيش 12 ساعة؛ لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض. والفيروس عند سقوطه على الأقمشة قد يبقى ٩ ساعات؛ لذا غسل الملابس أو تعرُّضها للشمس لمدة ساعتَيْن يفي لغرض قتله.

وأضاف: يعيش الفيروس على اليدين لمدة ١٠ دقائق فقط؛ لذا فإن وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية. وفي حال تعرَّض الفيروس لدرجة حرارة عالية قد يُقتل؛ لذا لا يعيش في المناطق الحارة، وحتى الآن لا يوجد دليل واضح على أن هناك نوعًا من الحيوانات يقوم بنقل هذا الفيروس، ولكن هناك تكهنات وتفسيرات عدة حول كيفية نشأة الفيروس، وحصول تطوُّر للفيروسات، وتغيُّر في تركيبها، وقد تسبب أوبئة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الحيوانات، كالخفافيش والخنازير وغيرها.

وعن ظهور الأعراض قال إن الفيروس قد يسبب أعراضًا خفيفة، تشبه الإنفلونزا. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا في الحمى والإرهاق والسعال الجاف.. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وليس شرطًا اكتمال جميع الأعراض؛ فقد تختلف من شخص لآخر، وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون ظهور أية أعراض، أو الشعور بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80 %) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

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