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"خيرات" توزع 540 أضحية من لحوم الهدي

بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

وزعت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة 540 أضحية على المستفيدين المسجلين بالجمعية، للسنة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وجرى تنظيم جدول زمني لتوزيع الأضاحي في أحياء مدينة الرياض.

وقد حرصت الجمعية على نقل الأضاحي لتوزيعها في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي الإجراءات الاحترازية وشروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم.

يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية قد دعم الجمعية العام 2019م بعدد 2000 أضحية، والعام 2021م بعدد 1020 أضحية تم توزيعها على أسر الجمعية.

وشكرت الجمعية القائمين بهذا المشروع المبارك وعلى دعمهم المتواصل والمستمر.

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"خيرات" توزع 540 أضحية من لحوم الهدي
سبق

وزعت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة 540 أضحية على المستفيدين المسجلين بالجمعية، للسنة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وجرى تنظيم جدول زمني لتوزيع الأضاحي في أحياء مدينة الرياض.

وقد حرصت الجمعية على نقل الأضاحي لتوزيعها في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي الإجراءات الاحترازية وشروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم.

يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية قد دعم الجمعية العام 2019م بعدد 2000 أضحية، والعام 2021م بعدد 1020 أضحية تم توزيعها على أسر الجمعية.

وشكرت الجمعية القائمين بهذا المشروع المبارك وعلى دعمهم المتواصل والمستمر.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:24 PM

"خيرات" توزع 540 أضحية من لحوم الهدي

بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزعت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة 540 أضحية على المستفيدين المسجلين بالجمعية، للسنة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وجرى تنظيم جدول زمني لتوزيع الأضاحي في أحياء مدينة الرياض.

وقد حرصت الجمعية على نقل الأضاحي لتوزيعها في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي الإجراءات الاحترازية وشروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم.

يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية قد دعم الجمعية العام 2019م بعدد 2000 أضحية، والعام 2021م بعدد 1020 أضحية تم توزيعها على أسر الجمعية.

وشكرت الجمعية القائمين بهذا المشروع المبارك وعلى دعمهم المتواصل والمستمر.

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