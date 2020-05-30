المكسيك: تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا و9415 وفاة

سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.
سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.
فيروس كورونا الجديد
سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.
سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.