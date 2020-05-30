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المكسيك: تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا و9415 وفاة

سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.

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المكسيك: تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا و9415 وفاة
سبق

سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:28 AM

المكسيك: تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا و9415 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627، بينما وصلت الوفيات إلى 9415، وفقاً لمعلومات قدّمتها السلطات الصحية.

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