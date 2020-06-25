مهاجم الأخضر ينضم لصفوف الوحدة لـ 5 سنوات

"كارينيو" يقود التدريب و"بوتيا" يشارك

أعلنت إدارة نادي الوحدة، إبرام عقد احترافي، مع لاعب المنتخب السعودي للشباب سلطان هوساوي، ينضم بموجبه إلى صفوف الفريق الكروي الأول لمدة خمسة أعوام.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :"إدارة الوحدة تبرم عقدًا احترافيًا مع مهاجم منتخبنا الوطني للشباب، اللاعب سلطان هوساوي، ينتقل بموجبه لصفوف فرسان مكة لمدة 5 سنوات.

من جهة أخرى عاد الأوروغواياني دانيال كارينيو مدرب الوحدة إلى المملكة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حيث قاد تمارين الأمس بمشاركة المحترف الإسباني ألبيرتو بوتيا.