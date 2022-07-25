النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرور القرى" تزيل مركبات باعة تتسبب في عرقلة حركة السير

تقف في مخرج محطة شهيرة تحدث تشوهات

أزالت دوريات المرور بمحافظة القرى، فوضى باعة بجانب إحدى المحطات الشهيرة بالقرى، بعد وقوفهم في حرم الطريق وتضييقهم لمخرج المركبات التي تتواجد في مدخل المحطة، وتسببهم بإرباك لحركة السير.

وتولت إحدى دوريات المرور توجيه المركبات بعدم الوقوف أمام مخرج المحطة، والتوجه إلى الموقع المعدّ والمجهّز من قبل بلدية محافظة القرى، والذي لا يبعد عن المحطة سوى عشرات الأمتار، ويتوفر فيه مواقف وأماكن لعرض الخضار والفواكه للباعة، ويعرف بسوق الرمان.

كما تسبب الموقع الذي كانت تقف فيه المركبات في تكرار مخالفة عكس السير، بسبب قدوم مركبات من مفرق بيده، وتوجهها إلى المحطة عن طريق عكس السير للوصول للباعة؛ وهو ما رصده مرور القرى في حينه.

بدوره تسبب وقوف المركبات بتناثر مخلفات الباعة وإحداث تشوه بصري في الموقع، وامتداد وقوف المركبات بجانب بعضها البعض وصولًا إلى حرم الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مرور القرى" تزيل مركبات باعة تتسبب في عرقلة حركة السير
سبق

أزالت دوريات المرور بمحافظة القرى، فوضى باعة بجانب إحدى المحطات الشهيرة بالقرى، بعد وقوفهم في حرم الطريق وتضييقهم لمخرج المركبات التي تتواجد في مدخل المحطة، وتسببهم بإرباك لحركة السير.

وتولت إحدى دوريات المرور توجيه المركبات بعدم الوقوف أمام مخرج المحطة، والتوجه إلى الموقع المعدّ والمجهّز من قبل بلدية محافظة القرى، والذي لا يبعد عن المحطة سوى عشرات الأمتار، ويتوفر فيه مواقف وأماكن لعرض الخضار والفواكه للباعة، ويعرف بسوق الرمان.

كما تسبب الموقع الذي كانت تقف فيه المركبات في تكرار مخالفة عكس السير، بسبب قدوم مركبات من مفرق بيده، وتوجهها إلى المحطة عن طريق عكس السير للوصول للباعة؛ وهو ما رصده مرور القرى في حينه.

بدوره تسبب وقوف المركبات بتناثر مخلفات الباعة وإحداث تشوه بصري في الموقع، وامتداد وقوف المركبات بجانب بعضها البعض وصولًا إلى حرم الطريق.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
06:34 PM

"مرور القرى" تزيل مركبات باعة تتسبب في عرقلة حركة السير

تقف في مخرج محطة شهيرة تحدث تشوهات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
7,078

أزالت دوريات المرور بمحافظة القرى، فوضى باعة بجانب إحدى المحطات الشهيرة بالقرى، بعد وقوفهم في حرم الطريق وتضييقهم لمخرج المركبات التي تتواجد في مدخل المحطة، وتسببهم بإرباك لحركة السير.

وتولت إحدى دوريات المرور توجيه المركبات بعدم الوقوف أمام مخرج المحطة، والتوجه إلى الموقع المعدّ والمجهّز من قبل بلدية محافظة القرى، والذي لا يبعد عن المحطة سوى عشرات الأمتار، ويتوفر فيه مواقف وأماكن لعرض الخضار والفواكه للباعة، ويعرف بسوق الرمان.

كما تسبب الموقع الذي كانت تقف فيه المركبات في تكرار مخالفة عكس السير، بسبب قدوم مركبات من مفرق بيده، وتوجهها إلى المحطة عن طريق عكس السير للوصول للباعة؛ وهو ما رصده مرور القرى في حينه.

بدوره تسبب وقوف المركبات بتناثر مخلفات الباعة وإحداث تشوه بصري في الموقع، وامتداد وقوف المركبات بجانب بعضها البعض وصولًا إلى حرم الطريق.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة