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والد طبيبة "اللقاح وقُبلة الرأس" يتحدث لـ"سبق": لهذا أنا فخور بها

"دانة": نطمئن الجميع بأن اللقاح آمن بدليل تلقي الملك وولي عهده له

أكد المواطن الذي تلقى لقاح كورونا من ابنته الطبيبة اليوم؛ لـ"سبق"، سعادته الكبيرة بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، موضحاً أن سعادته أكبر لأنه تلقى اللقاح على يد ابنته الطبيبة "دانة".

وذكر أنه تلقى ذات الخدمة المقدمة التي يتلقاها المواطن أياً كان، ولكن فخره وسعادته بابنته التي تخدم الوطن ضمن "الجيش الأبيض" الذي واجه الوباء ببسالة عالية.

وقال تركي العتيبي لـ"سبق": بدايةً نسأل الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي وقادتنا العظماء الذين وفروا لنا ما عجزت عنه الدول الكبرى حيث يتلقى المواطن اللقاح بكل سلاسة.

وأضاف: وردتني رسالة التأكيد من وزارة الصحة بالأمس أن موعد الجرعة الثانية الساعة الثامنة صباح اليوم ومع علمي بعمل ابنتي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات ضمن فريق لقاح "كورونا"، وأثناء توجهي للمستشفى كنت أدعو الله أن تكون ابنتي من تقدّم لي اللقاح، وفوجئت بأن ابنتي بالفعل هي التي أمامي.

وأردف: فرحتي لا توصف وتصويري للحدث الذي فوجئت بانتشاره على نطاق واسع، كان لغرض إرساله للعائلة؛ لحثّهم على تلقي اللقاح، حيث إنني الأول بين إخوتي وعائلتي الذي يحصل على الجرعتين، وكذلك للتأكيد على عدم صحة ادعاءات المشككين في سلامة وأمان اللقاح، وليس بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده اللقاح تأكيد أكبر من ذلك.

وتابع: كان موعد دخولي للمركز الساعة الثامنة صباحاً، وبعدها بدقيقتين تلقيت اللقاح بكل سلاسة، وخلال 20 دقيقة غادرت المركز، بينما في الدول الأخرى الكبرى ينتظر المستفيد لساعات مع طوابير طويلة للحصول على الجرعة، ولكنها السعودية العظمى التي تستحق منا كل تضحية.

واختتم "العتيبي" بالقول: أحمد الله أن رأيت أبنائي وبناتي يخدمون الوطن الذي لن نوفيه حقه، وعيّنات النماذج المضيئة في وطننا الغالي من أبنائه البررة بجنسيهم كثيرة، وأحثّ المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي وفرته الدولة العظيمة بالمجان.

من جانبٍ آخر، قالت الطبيبة "دانة" لـ"سبق": فوجئت بانتشار مقطع الفيديو الكبير والذي وثقه والدي، وشعرت بالسعادة والفخر الكبيرين بأنني أنا من سيقدم اللقاح لوالدي، كما شعرت بالسعادة عندما شاهد والدي كيف يُقدّم اللقاح للمستفيد في المركز.

وأضافت: أعمل طبيبة ضمن فريق كورونا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات منذ قرابة شهر، بالإضافة لعملي في عيادتي في مركز خاص لطب الأسنان منذ عدة أشهر في الفترة المسائية بحكم انني طبيبة أسنان.

وأردفت: يحضر للمركز مواطنون يتساءلون عن مدى سلامة اللقاح وخصوصاً مع انتشار شائعات سلبية، ويكون مني ومن زملائي التأكيدات أن اللقاح آمن بدليل تلقي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده له، وذلك يدحض أي شائعات.

وأوضحت أنها هي من قدّم اللقاح لرئيس هيئة الأركان العامة والسفير اللبناني أمس الأربعاء وعدد من الأمراء.

وقالت الطبيبة دانة العتيبي: الوطن يستحق منا كل تضحية، فقد قدّم لنا الكثير، ونحن رهن إشارة الوطن العظيم.

لقاح كورونا تركي العتيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد طبيبة "اللقاح وقُبلة الرأس" يتحدث لـ"سبق": لهذا أنا فخور بها
سبق

أكد المواطن الذي تلقى لقاح كورونا من ابنته الطبيبة اليوم؛ لـ"سبق"، سعادته الكبيرة بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، موضحاً أن سعادته أكبر لأنه تلقى اللقاح على يد ابنته الطبيبة "دانة".

وذكر أنه تلقى ذات الخدمة المقدمة التي يتلقاها المواطن أياً كان، ولكن فخره وسعادته بابنته التي تخدم الوطن ضمن "الجيش الأبيض" الذي واجه الوباء ببسالة عالية.

وقال تركي العتيبي لـ"سبق": بدايةً نسأل الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي وقادتنا العظماء الذين وفروا لنا ما عجزت عنه الدول الكبرى حيث يتلقى المواطن اللقاح بكل سلاسة.

وأضاف: وردتني رسالة التأكيد من وزارة الصحة بالأمس أن موعد الجرعة الثانية الساعة الثامنة صباح اليوم ومع علمي بعمل ابنتي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات ضمن فريق لقاح "كورونا"، وأثناء توجهي للمستشفى كنت أدعو الله أن تكون ابنتي من تقدّم لي اللقاح، وفوجئت بأن ابنتي بالفعل هي التي أمامي.

وأردف: فرحتي لا توصف وتصويري للحدث الذي فوجئت بانتشاره على نطاق واسع، كان لغرض إرساله للعائلة؛ لحثّهم على تلقي اللقاح، حيث إنني الأول بين إخوتي وعائلتي الذي يحصل على الجرعتين، وكذلك للتأكيد على عدم صحة ادعاءات المشككين في سلامة وأمان اللقاح، وليس بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده اللقاح تأكيد أكبر من ذلك.

وتابع: كان موعد دخولي للمركز الساعة الثامنة صباحاً، وبعدها بدقيقتين تلقيت اللقاح بكل سلاسة، وخلال 20 دقيقة غادرت المركز، بينما في الدول الأخرى الكبرى ينتظر المستفيد لساعات مع طوابير طويلة للحصول على الجرعة، ولكنها السعودية العظمى التي تستحق منا كل تضحية.

واختتم "العتيبي" بالقول: أحمد الله أن رأيت أبنائي وبناتي يخدمون الوطن الذي لن نوفيه حقه، وعيّنات النماذج المضيئة في وطننا الغالي من أبنائه البررة بجنسيهم كثيرة، وأحثّ المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي وفرته الدولة العظيمة بالمجان.

من جانبٍ آخر، قالت الطبيبة "دانة" لـ"سبق": فوجئت بانتشار مقطع الفيديو الكبير والذي وثقه والدي، وشعرت بالسعادة والفخر الكبيرين بأنني أنا من سيقدم اللقاح لوالدي، كما شعرت بالسعادة عندما شاهد والدي كيف يُقدّم اللقاح للمستفيد في المركز.

وأضافت: أعمل طبيبة ضمن فريق كورونا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات منذ قرابة شهر، بالإضافة لعملي في عيادتي في مركز خاص لطب الأسنان منذ عدة أشهر في الفترة المسائية بحكم انني طبيبة أسنان.

وأردفت: يحضر للمركز مواطنون يتساءلون عن مدى سلامة اللقاح وخصوصاً مع انتشار شائعات سلبية، ويكون مني ومن زملائي التأكيدات أن اللقاح آمن بدليل تلقي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده له، وذلك يدحض أي شائعات.

وأوضحت أنها هي من قدّم اللقاح لرئيس هيئة الأركان العامة والسفير اللبناني أمس الأربعاء وعدد من الأمراء.

وقالت الطبيبة دانة العتيبي: الوطن يستحق منا كل تضحية، فقد قدّم لنا الكثير، ونحن رهن إشارة الوطن العظيم.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:02 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:18 PM

والد طبيبة "اللقاح وقُبلة الرأس" يتحدث لـ"سبق": لهذا أنا فخور بها

"دانة": نطمئن الجميع بأن اللقاح آمن بدليل تلقي الملك وولي عهده له

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
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1,762

أكد المواطن الذي تلقى لقاح كورونا من ابنته الطبيبة اليوم؛ لـ"سبق"، سعادته الكبيرة بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، موضحاً أن سعادته أكبر لأنه تلقى اللقاح على يد ابنته الطبيبة "دانة".

وذكر أنه تلقى ذات الخدمة المقدمة التي يتلقاها المواطن أياً كان، ولكن فخره وسعادته بابنته التي تخدم الوطن ضمن "الجيش الأبيض" الذي واجه الوباء ببسالة عالية.

وقال تركي العتيبي لـ"سبق": بدايةً نسأل الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي وقادتنا العظماء الذين وفروا لنا ما عجزت عنه الدول الكبرى حيث يتلقى المواطن اللقاح بكل سلاسة.

وأضاف: وردتني رسالة التأكيد من وزارة الصحة بالأمس أن موعد الجرعة الثانية الساعة الثامنة صباح اليوم ومع علمي بعمل ابنتي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات ضمن فريق لقاح "كورونا"، وأثناء توجهي للمستشفى كنت أدعو الله أن تكون ابنتي من تقدّم لي اللقاح، وفوجئت بأن ابنتي بالفعل هي التي أمامي.

وأردف: فرحتي لا توصف وتصويري للحدث الذي فوجئت بانتشاره على نطاق واسع، كان لغرض إرساله للعائلة؛ لحثّهم على تلقي اللقاح، حيث إنني الأول بين إخوتي وعائلتي الذي يحصل على الجرعتين، وكذلك للتأكيد على عدم صحة ادعاءات المشككين في سلامة وأمان اللقاح، وليس بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده اللقاح تأكيد أكبر من ذلك.

وتابع: كان موعد دخولي للمركز الساعة الثامنة صباحاً، وبعدها بدقيقتين تلقيت اللقاح بكل سلاسة، وخلال 20 دقيقة غادرت المركز، بينما في الدول الأخرى الكبرى ينتظر المستفيد لساعات مع طوابير طويلة للحصول على الجرعة، ولكنها السعودية العظمى التي تستحق منا كل تضحية.

واختتم "العتيبي" بالقول: أحمد الله أن رأيت أبنائي وبناتي يخدمون الوطن الذي لن نوفيه حقه، وعيّنات النماذج المضيئة في وطننا الغالي من أبنائه البررة بجنسيهم كثيرة، وأحثّ المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي وفرته الدولة العظيمة بالمجان.

من جانبٍ آخر، قالت الطبيبة "دانة" لـ"سبق": فوجئت بانتشار مقطع الفيديو الكبير والذي وثقه والدي، وشعرت بالسعادة والفخر الكبيرين بأنني أنا من سيقدم اللقاح لوالدي، كما شعرت بالسعادة عندما شاهد والدي كيف يُقدّم اللقاح للمستفيد في المركز.

وأضافت: أعمل طبيبة ضمن فريق كورونا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات منذ قرابة شهر، بالإضافة لعملي في عيادتي في مركز خاص لطب الأسنان منذ عدة أشهر في الفترة المسائية بحكم انني طبيبة أسنان.

وأردفت: يحضر للمركز مواطنون يتساءلون عن مدى سلامة اللقاح وخصوصاً مع انتشار شائعات سلبية، ويكون مني ومن زملائي التأكيدات أن اللقاح آمن بدليل تلقي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده له، وذلك يدحض أي شائعات.

وأوضحت أنها هي من قدّم اللقاح لرئيس هيئة الأركان العامة والسفير اللبناني أمس الأربعاء وعدد من الأمراء.

وقالت الطبيبة دانة العتيبي: الوطن يستحق منا كل تضحية، فقد قدّم لنا الكثير، ونحن رهن إشارة الوطن العظيم.

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