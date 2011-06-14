محافظ تنومة يدشن مبادرة "حسن الوفادة"

يشارك في تنفيذها فريق "سندكم" التطوعي

دشن محافظ تنومة، مسفر بن حامد آل محضي، مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير" بمشاركة فريق "سندكم" التطوعي ومديري الإدارات الأمنية والحكومية بالمحافظة.

وتضمنت المبادرة الترحيب بالزوار والمصطافين في المحافظة واستقبالهم بباقات الورود.

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال بضرورة حسن الوفادة وبذل المزيد من الجهد لاستقبال ضيوف محافظة تنومة لهذا العام بما يعكس الصورة الجميلة لهذه المحافظة.