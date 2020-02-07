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"صحة عسير" تتصدر تقرير مؤشرات الأداء وتحقق المركز الأول على مستوى المملكة

حققت نسبة 100% في معدل الإيرادات وتسجيل تطعيم الولادات في برنامج "حصن"

تصدرت صحة عسير تقرير المؤشرات العامة للأداء للفترة من ٣٠ يناير حتى ٥ فبراير من العام 2020 حيث حافظت صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة.

وتفصيلاً، أوضح التقرير، أن صحة عسير حققت نسبة ٩٢ % في مؤشر الرضا عن الإغلاق في مركز ٩٣٧، فيما حققت صحة عسير في خدمات المستشفيات نسبة ١٠٠ ٪ في انتظار العمليات الجراحية، ونسبة ١٠٠ ٪ في مؤشر الحصول على موعد خلال ٤ أسابيع.

وفي مؤشر عمليات اليوم الواحد حققت صحة عسير نسبة ٩٥ ٪، كما حققت نسبة ١٠٠ ٪ في معدل الإيرادات، ونسبة ١٠٠ ٪ في تسجيل تطعيم الولادات في برنامج حصن.

يُذكر أن صحة عسير حققت في العام الماضي وهذا العام نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء نتيجة تطبيق عددٍ من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية والتي انعكست على نتائج المنطقة، وشهدت مستشفيات صحة عسير تنفيذ عمليات نوعية متقدمة في تخصصات طبية متعددة.

صحة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة عسير" تتصدر تقرير مؤشرات الأداء وتحقق المركز الأول على مستوى المملكة
سبق

تصدرت صحة عسير تقرير المؤشرات العامة للأداء للفترة من ٣٠ يناير حتى ٥ فبراير من العام 2020 حيث حافظت صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة.

وتفصيلاً، أوضح التقرير، أن صحة عسير حققت نسبة ٩٢ % في مؤشر الرضا عن الإغلاق في مركز ٩٣٧، فيما حققت صحة عسير في خدمات المستشفيات نسبة ١٠٠ ٪ في انتظار العمليات الجراحية، ونسبة ١٠٠ ٪ في مؤشر الحصول على موعد خلال ٤ أسابيع.

وفي مؤشر عمليات اليوم الواحد حققت صحة عسير نسبة ٩٥ ٪، كما حققت نسبة ١٠٠ ٪ في معدل الإيرادات، ونسبة ١٠٠ ٪ في تسجيل تطعيم الولادات في برنامج حصن.

يُذكر أن صحة عسير حققت في العام الماضي وهذا العام نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء نتيجة تطبيق عددٍ من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية والتي انعكست على نتائج المنطقة، وشهدت مستشفيات صحة عسير تنفيذ عمليات نوعية متقدمة في تخصصات طبية متعددة.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:15 AM

"صحة عسير" تتصدر تقرير مؤشرات الأداء وتحقق المركز الأول على مستوى المملكة

حققت نسبة 100% في معدل الإيرادات وتسجيل تطعيم الولادات في برنامج "حصن"

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بندر آل عوض - عسير
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تصدرت صحة عسير تقرير المؤشرات العامة للأداء للفترة من ٣٠ يناير حتى ٥ فبراير من العام 2020 حيث حافظت صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة.

وتفصيلاً، أوضح التقرير، أن صحة عسير حققت نسبة ٩٢ % في مؤشر الرضا عن الإغلاق في مركز ٩٣٧، فيما حققت صحة عسير في خدمات المستشفيات نسبة ١٠٠ ٪ في انتظار العمليات الجراحية، ونسبة ١٠٠ ٪ في مؤشر الحصول على موعد خلال ٤ أسابيع.

وفي مؤشر عمليات اليوم الواحد حققت صحة عسير نسبة ٩٥ ٪، كما حققت نسبة ١٠٠ ٪ في معدل الإيرادات، ونسبة ١٠٠ ٪ في تسجيل تطعيم الولادات في برنامج حصن.

يُذكر أن صحة عسير حققت في العام الماضي وهذا العام نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء نتيجة تطبيق عددٍ من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية والتي انعكست على نتائج المنطقة، وشهدت مستشفيات صحة عسير تنفيذ عمليات نوعية متقدمة في تخصصات طبية متعددة.

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