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الجولة 12 في دوري الأولى تنطلق بمباراة القادسية وجدة

تنطلق غدًا الاثنين مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بمباراة واحدة تجمع القادسية وجدة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ضيافة القادسية، الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بـ24 نقطة، بينما يحل جدة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.
وتستكمل بعد غدٍ بـ 5 مباريات أخرى تجمع الشعلة والطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، والعين والمجزل وأخيرًا الخليج أمام الباطن.


وتختتم منافسات الجولة بأربع مباريات أخرى يوم الأربعاء، تجمع بين الكوكب والنجوم، والتقدم مع أحد، والجبلين أمام النهضة، والأنصار مع حطين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجولة 12 في دوري الأولى تنطلق بمباراة القادسية وجدة
سبق

تنطلق غدًا الاثنين مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بمباراة واحدة تجمع القادسية وجدة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ضيافة القادسية، الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بـ24 نقطة، بينما يحل جدة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.
وتستكمل بعد غدٍ بـ 5 مباريات أخرى تجمع الشعلة والطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، والعين والمجزل وأخيرًا الخليج أمام الباطن.


وتختتم منافسات الجولة بأربع مباريات أخرى يوم الأربعاء، تجمع بين الكوكب والنجوم، والتقدم مع أحد، والجبلين أمام النهضة، والأنصار مع حطين.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:24 PM

الجولة 12 في دوري الأولى تنطلق بمباراة القادسية وجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الاثنين مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بمباراة واحدة تجمع القادسية وجدة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ضيافة القادسية، الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بـ24 نقطة، بينما يحل جدة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.
وتستكمل بعد غدٍ بـ 5 مباريات أخرى تجمع الشعلة والطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، والعين والمجزل وأخيرًا الخليج أمام الباطن.


وتختتم منافسات الجولة بأربع مباريات أخرى يوم الأربعاء، تجمع بين الكوكب والنجوم، والتقدم مع أحد، والجبلين أمام النهضة، والأنصار مع حطين.

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