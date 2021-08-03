هطلت الأمطار بغزارة بعد مغرب أمس الاثنين وحتى قبل منتصف الليل، على محافظة الداير شرق منطقة جازان. وعن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسمع فيه دوي صافرات الإنذار أثناء هطول الأمطار؛ تؤكد "سبق" عدم صحة ذلك، ولم يتم تشغيلها؛ لافتة إلى أن صوت صافرات الإنذار تم تركيبه على المقطع الأصلي.

شاهد.. غزارة الأمطار بـ"داير جازان".. وهذه حقيقة صافرات الإنذار عبدالرحمن السلماني سبق 2021-08-03 هطلت الأمطار بغزارة بعد مغرب أمس الاثنين وحتى قبل منتصف الليل، على محافظة الداير شرق منطقة جازان.

وعن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسمع فيه دوي صافرات الإنذار أثناء هطول الأمطار؛ تؤكد "سبق" عدم صحة ذلك، ولم يتم تشغيلها؛ لافتة إلى أن صوت صافرات الإنذار تم تركيبه على المقطع الأصلي.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 12:17 PM

شاهد.. غزارة الأمطار بـ"داير جازان".. وهذه حقيقة صافرات الإنذار استمرت منذ مغرب الاثنين وحتى قبل منتصف الليل





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هطلت الأمطار بغزارة بعد مغرب أمس الاثنين وحتى قبل منتصف الليل، على محافظة الداير شرق منطقة جازان.

وعن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسمع فيه دوي صافرات الإنذار أثناء هطول الأمطار؛ تؤكد "سبق" عدم صحة ذلك، ولم يتم تشغيلها؛ لافتة إلى أن صوت صافرات الإنذار تم تركيبه على المقطع الأصلي.