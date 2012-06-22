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بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية في عامها الـ30

بعد زيارات ميدانية للجان المشرفة للتأكد من تطبيق شروطها وضوابطها

اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الـ30، الذين سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه بعد غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه في الإمارة أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري وأعضاء اللجنة، حيث اطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوهاً بالجهود التي تبذلها اللجنة وبما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح المهندس "العمري" أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأكّد المهندس "العمري" أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي: علي عواد الحمودي، مصنت سرور الشراري، قاسم سلامة البلوي، أحمد عثمان العمودي، سعيد سعد آل باسم، خالد موسى الشمري، ‏‏مدني محمد العلي، ورثة عطالله علي الناجم، فهد غصاب ‏العنزي، جمال بركات البلوي، إبراهيم محمد العطوي، محمد أحمد الشمري، عبدالعزيز سالم الدهينة، جزاع ظاهر البلوي، محمد دهام التيماني، ‏نايف سعود الشمري، سالم محمد العطوي، عبدالله محمد سعيدان، عبدالله عاتق الجهني، جزاع سعود البلوي، سعيد حمود البلوي، مالك عواد البلوي، معيوف مسلم المسعودي، ممدوح بشير العنزي، مشعل عبدالرزاق العنزي، دهام سالم التيماني، عبدالله عوده الغنامي، محمد محسن المسعودي، عيد ناصر المرواني، سليمان هويمل الحويطي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية في عامها الـ30
سبق

اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الـ30، الذين سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه بعد غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه في الإمارة أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري وأعضاء اللجنة، حيث اطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوهاً بالجهود التي تبذلها اللجنة وبما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح المهندس "العمري" أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأكّد المهندس "العمري" أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي: علي عواد الحمودي، مصنت سرور الشراري، قاسم سلامة البلوي، أحمد عثمان العمودي، سعيد سعد آل باسم، خالد موسى الشمري، ‏‏مدني محمد العلي، ورثة عطالله علي الناجم، فهد غصاب ‏العنزي، جمال بركات البلوي، إبراهيم محمد العطوي، محمد أحمد الشمري، عبدالعزيز سالم الدهينة، جزاع ظاهر البلوي، محمد دهام التيماني، ‏نايف سعود الشمري، سالم محمد العطوي، عبدالله محمد سعيدان، عبدالله عاتق الجهني، جزاع سعود البلوي، سعيد حمود البلوي، مالك عواد البلوي، معيوف مسلم المسعودي، ممدوح بشير العنزي، مشعل عبدالرزاق العنزي، دهام سالم التيماني، عبدالله عوده الغنامي، محمد محسن المسعودي، عيد ناصر المرواني، سليمان هويمل الحويطي.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
03:54 PM

بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية في عامها الـ30

بعد زيارات ميدانية للجان المشرفة للتأكد من تطبيق شروطها وضوابطها

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نواف الغضوري - تبوك
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اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الـ30، الذين سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه بعد غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه في الإمارة أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري وأعضاء اللجنة، حيث اطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوهاً بالجهود التي تبذلها اللجنة وبما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح المهندس "العمري" أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأكّد المهندس "العمري" أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي: علي عواد الحمودي، مصنت سرور الشراري، قاسم سلامة البلوي، أحمد عثمان العمودي، سعيد سعد آل باسم، خالد موسى الشمري، ‏‏مدني محمد العلي، ورثة عطالله علي الناجم، فهد غصاب ‏العنزي، جمال بركات البلوي، إبراهيم محمد العطوي، محمد أحمد الشمري، عبدالعزيز سالم الدهينة، جزاع ظاهر البلوي، محمد دهام التيماني، ‏نايف سعود الشمري، سالم محمد العطوي، عبدالله محمد سعيدان، عبدالله عاتق الجهني، جزاع سعود البلوي، سعيد حمود البلوي، مالك عواد البلوي، معيوف مسلم المسعودي، ممدوح بشير العنزي، مشعل عبدالرزاق العنزي، دهام سالم التيماني، عبدالله عوده الغنامي، محمد محسن المسعودي، عيد ناصر المرواني، سليمان هويمل الحويطي.

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