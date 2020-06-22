النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل شاهدت "حلقة النار"؟ كسوف الشمس كما التقطته عدسات الهواة

شاهده الملايين في آسيا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية

شهد هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، يوم الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد التقط المصورون صوراً لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مرّ القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماماً، ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله.

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه كان يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئياً في ظل القمر.

وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.

وبلغت مدة ظهور حلقة النار أقل قليلاً من 90 ثانية.

ولم يستطع الناس الذين يبعدون مئات الكيلومترات من خط الوسط رؤية الكسوف الفعلي، لكنهم رأوا خيطاً خفيفاً من الضوء الأحمر.

ووفقاً لعلماء الفلك، فإن مشاهدة الكسوف تعادل التحول من رؤية مصباح بقوة 500 واط إلى مشاهدة مصباح بقوة 30 واط فقط.

وهذه بعض الصور لحلقة النار الشمسية، تم التقاطها أمس من مناطق مختلفة حول العالم.

ظاهرة كسوف الشمس

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل شاهدت "حلقة النار"؟ كسوف الشمس كما التقطته عدسات الهواة
سبق

شهد هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، يوم الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد التقط المصورون صوراً لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مرّ القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماماً، ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله.

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه كان يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئياً في ظل القمر.

وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.

وبلغت مدة ظهور حلقة النار أقل قليلاً من 90 ثانية.

ولم يستطع الناس الذين يبعدون مئات الكيلومترات من خط الوسط رؤية الكسوف الفعلي، لكنهم رأوا خيطاً خفيفاً من الضوء الأحمر.

ووفقاً لعلماء الفلك، فإن مشاهدة الكسوف تعادل التحول من رؤية مصباح بقوة 500 واط إلى مشاهدة مصباح بقوة 30 واط فقط.

وهذه بعض الصور لحلقة النار الشمسية، تم التقاطها أمس من مناطق مختلفة حول العالم.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
02:44 PM

هل شاهدت "حلقة النار"؟ كسوف الشمس كما التقطته عدسات الهواة

شاهده الملايين في آسيا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,152

شهد هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، يوم الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد التقط المصورون صوراً لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مرّ القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماماً، ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله.

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه كان يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئياً في ظل القمر.

وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.

وبلغت مدة ظهور حلقة النار أقل قليلاً من 90 ثانية.

ولم يستطع الناس الذين يبعدون مئات الكيلومترات من خط الوسط رؤية الكسوف الفعلي، لكنهم رأوا خيطاً خفيفاً من الضوء الأحمر.

ووفقاً لعلماء الفلك، فإن مشاهدة الكسوف تعادل التحول من رؤية مصباح بقوة 500 واط إلى مشاهدة مصباح بقوة 30 واط فقط.

وهذه بعض الصور لحلقة النار الشمسية، تم التقاطها أمس من مناطق مختلفة حول العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة