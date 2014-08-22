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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أكدت تضامنها مع المملكة فيما تتبناه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيَّرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر، يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط
سبق

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيَّرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر، يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
11:15 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أكدت تضامنها مع المملكة فيما تتبناه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيَّرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر، يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

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