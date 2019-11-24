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بالوحدة النصر يسعى لخطف الصدارة .. ولقاء الجريحين يجمع الاتفاق بالاتحاد

في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تختتم اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.

ففي الدمام يستضيف الاتفاق نظيره الاتحاد، يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بعشر نقاط ويسعى لتحقيق فوز يبعده عن مناطق الخطر.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الثالث عشر بتسع نقاط، وبالطموح ذاته سيدخل اللقاء.

وفي المباراة الثانية يحل فريق النصر ضيفًا على الوحدة.

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوز يدفع به لقمة الترتيب حيث يملك 20 نقطة في المركز الثاني.

أما الوحدة فيأتي سابعًا بـ 15 نقطة ويقدم مستويات رائعة على الرغم من خسارته الأخيرة أمام الرائد.

الاتفاق الاتحاد الوحدة النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالوحدة النصر يسعى لخطف الصدارة .. ولقاء الجريحين يجمع الاتفاق بالاتحاد
سبق

تختتم اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.

ففي الدمام يستضيف الاتفاق نظيره الاتحاد، يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بعشر نقاط ويسعى لتحقيق فوز يبعده عن مناطق الخطر.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الثالث عشر بتسع نقاط، وبالطموح ذاته سيدخل اللقاء.

وفي المباراة الثانية يحل فريق النصر ضيفًا على الوحدة.

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوز يدفع به لقمة الترتيب حيث يملك 20 نقطة في المركز الثاني.

أما الوحدة فيأتي سابعًا بـ 15 نقطة ويقدم مستويات رائعة على الرغم من خسارته الأخيرة أمام الرائد.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:54 AM

بالوحدة النصر يسعى لخطف الصدارة .. ولقاء الجريحين يجمع الاتفاق بالاتحاد

في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.

ففي الدمام يستضيف الاتفاق نظيره الاتحاد، يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بعشر نقاط ويسعى لتحقيق فوز يبعده عن مناطق الخطر.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الثالث عشر بتسع نقاط، وبالطموح ذاته سيدخل اللقاء.

وفي المباراة الثانية يحل فريق النصر ضيفًا على الوحدة.

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوز يدفع به لقمة الترتيب حيث يملك 20 نقطة في المركز الثاني.

أما الوحدة فيأتي سابعًا بـ 15 نقطة ويقدم مستويات رائعة على الرغم من خسارته الأخيرة أمام الرائد.

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