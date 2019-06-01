النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباء

الشركة اعتذرت مؤكدة أن فِرقها الميدانية بدأت العمل لإعادة الخدمة تدريجيًّا

في بادرة لاقت استحسان الجميع، أسهمت مجموعة من شباب جازان تطوعًا في تنظيم الحركة المرورية في إشارات جازان مساندين رجال المرور؛ وذلك بعد حادثة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباء
سبق

في بادرة لاقت استحسان الجميع، أسهمت مجموعة من شباب جازان تطوعًا في تنظيم الحركة المرورية في إشارات جازان مساندين رجال المرور؛ وذلك بعد حادثة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
10:29 PM

بالفيديو.. شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباء

الشركة اعتذرت مؤكدة أن فِرقها الميدانية بدأت العمل لإعادة الخدمة تدريجيًّا

A A A
فهد كاملي - جازان
17
15,031

في بادرة لاقت استحسان الجميع، أسهمت مجموعة من شباب جازان تطوعًا في تنظيم الحركة المرورية في إشارات جازان مساندين رجال المرور؛ وذلك بعد حادثة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة