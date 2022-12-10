النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هزتان أرضيتان تضربان مناطق بمحافظتي حلبجة وديالى العراقيتين

لم تتسببا بأي خسائر بشرية أو مادية

ضربت هزتان أرضيتان ارتداديتان، اليوم، مناطق بغرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق، وجنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وأوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، تبعد 10 كم جنوب غربي مدينة حلبجة و66 كم جنوب شرقي السليمانية، مفيدًا عن عدم تسجيل أية أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأضاف أن الهزة الأرضية الثانية التي بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر، وقعت على بعد 21 كم جنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، ولم تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هزتان أرضيتان تضربان مناطق بمحافظتي حلبجة وديالى العراقيتين
سبق

ضربت هزتان أرضيتان ارتداديتان، اليوم، مناطق بغرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق، وجنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وأوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، تبعد 10 كم جنوب غربي مدينة حلبجة و66 كم جنوب شرقي السليمانية، مفيدًا عن عدم تسجيل أية أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأضاف أن الهزة الأرضية الثانية التي بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر، وقعت على بعد 21 كم جنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، ولم تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
06:47 PM

هزتان أرضيتان تضربان مناطق بمحافظتي حلبجة وديالى العراقيتين

لم تتسببا بأي خسائر بشرية أو مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,257

ضربت هزتان أرضيتان ارتداديتان، اليوم، مناطق بغرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق، وجنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وأوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، تبعد 10 كم جنوب غربي مدينة حلبجة و66 كم جنوب شرقي السليمانية، مفيدًا عن عدم تسجيل أية أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأضاف أن الهزة الأرضية الثانية التي بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر، وقعت على بعد 21 كم جنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، ولم تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة