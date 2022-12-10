هزتان أرضيتان تضربان مناطق بمحافظتي حلبجة وديالى العراقيتين

لم تتسببا بأي خسائر بشرية أو مادية

ضربت هزتان أرضيتان ارتداديتان، اليوم، مناطق بغرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق، وجنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وأوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، تبعد 10 كم جنوب غربي مدينة حلبجة و66 كم جنوب شرقي السليمانية، مفيدًا عن عدم تسجيل أية أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأضاف أن الهزة الأرضية الثانية التي بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر، وقعت على بعد 21 كم جنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، ولم تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.