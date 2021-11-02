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مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم"

قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد جمعان عتيق الزهراني، عادل أحمد الزهراني، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

ويتلقى المقدم "الزهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم"
سبق

قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد جمعان عتيق الزهراني، عادل أحمد الزهراني، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

ويتلقى المقدم "الزهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
06:29 PM

مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد جمعان عتيق الزهراني، عادل أحمد الزهراني، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

ويتلقى المقدم "الزهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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