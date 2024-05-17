وتشمل الحالة محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ويُنبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

"الأرصاد": عوالق تُرابية وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-17 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. وتشمل الحالة محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ويُنبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:06 PM

"الأرصاد": عوالق تُرابية وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ويُنبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.