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حادثان منفصلان بعفيف .. انتشال جثة من بئر وإنقاذ طفل سقط بفجوة خزان

المتوفى بالعقد الرابع وفارق الحياة بعد نقله للمستشفى .. والطفل في الثالثة

شهدت محافظة عفيف حادثين منفصلين أخيراً بعدما انتشلت فرق الدفاع المدني في المحافظة جثة مواطن في العقد الرابع من داخل إحدى الآبار الجوفية شمال مركز المكلاة 10 كلم، وأنقذت طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة به.

وتفصيلاً .. كانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن سقوط أحد المواطنين في بئر وفشل كل محاولات إنقاذه، وتم على الفور مباشرة الحادثة الذي يبعد عن المحافظة قرابة 100 كلم شمالاً، وجرى انتشال الغريق من البئر ونقله على الفور للمستشفى بالمحافظة إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وفي حادثة منفصلة، أنقذت فرقة من الدفاع المدني والإسعاف وبمساندة الدوريات الأمنية بعفيف، طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة وكان بصحة جيدة.

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حادثان منفصلان بعفيف .. انتشال جثة من بئر وإنقاذ طفل سقط بفجوة خزان
سبق

شهدت محافظة عفيف حادثين منفصلين أخيراً بعدما انتشلت فرق الدفاع المدني في المحافظة جثة مواطن في العقد الرابع من داخل إحدى الآبار الجوفية شمال مركز المكلاة 10 كلم، وأنقذت طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة به.

وتفصيلاً .. كانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن سقوط أحد المواطنين في بئر وفشل كل محاولات إنقاذه، وتم على الفور مباشرة الحادثة الذي يبعد عن المحافظة قرابة 100 كلم شمالاً، وجرى انتشال الغريق من البئر ونقله على الفور للمستشفى بالمحافظة إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وفي حادثة منفصلة، أنقذت فرقة من الدفاع المدني والإسعاف وبمساندة الدوريات الأمنية بعفيف، طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة وكان بصحة جيدة.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
01:32 PM

حادثان منفصلان بعفيف .. انتشال جثة من بئر وإنقاذ طفل سقط بفجوة خزان

المتوفى بالعقد الرابع وفارق الحياة بعد نقله للمستشفى .. والطفل في الثالثة

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فهد الغبيوي - عفيف
0
6,335

شهدت محافظة عفيف حادثين منفصلين أخيراً بعدما انتشلت فرق الدفاع المدني في المحافظة جثة مواطن في العقد الرابع من داخل إحدى الآبار الجوفية شمال مركز المكلاة 10 كلم، وأنقذت طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة به.

وتفصيلاً .. كانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن سقوط أحد المواطنين في بئر وفشل كل محاولات إنقاذه، وتم على الفور مباشرة الحادثة الذي يبعد عن المحافظة قرابة 100 كلم شمالاً، وجرى انتشال الغريق من البئر ونقله على الفور للمستشفى بالمحافظة إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وفي حادثة منفصلة، أنقذت فرقة من الدفاع المدني والإسعاف وبمساندة الدوريات الأمنية بعفيف، طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة وكان بصحة جيدة.

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