النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تَعرّف على المتأهلين لثُمن نهائي "أبطال أوروبا".. برشلونة مهدد بالخروج

11 فريقًا ضَمِنوا التأهل ويتبقى خمسة مقاعد لن تُحسم إلا في الجولة الأخيرة

حَجَز 11 فريقًا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، أمس الأربعاء.

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بفوز الأول 2- 1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويًّا الدور ثمن النهائي.

وضمت قائمة المتأهلين أيضًا أندية: (ليفربول، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ويوفنتوس).

وتتبقى خمسة مقاعد في الدور ثمن النهائي لن تُحسم إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويعتبر نادي برشلونة أبرز الأندية المهددة بالخروج من دور المجموعات؛ حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا الثالث، الذي يتنافس معه لحجز البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ضَمِن بايرن ميونيخ البطاقة الأولى.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونيخ؛ بينما يستضيف بنفيكا نادي دينامو كييف، ويحتاج "البارسا" للفوز لمرافقة البايرن للدور ثمن النهائي؛ بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
تَعرّف على المتأهلين لثُمن نهائي "أبطال أوروبا".. برشلونة مهدد بالخروج
سبق

حَجَز 11 فريقًا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، أمس الأربعاء.

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بفوز الأول 2- 1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويًّا الدور ثمن النهائي.

وضمت قائمة المتأهلين أيضًا أندية: (ليفربول، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ويوفنتوس).

وتتبقى خمسة مقاعد في الدور ثمن النهائي لن تُحسم إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويعتبر نادي برشلونة أبرز الأندية المهددة بالخروج من دور المجموعات؛ حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا الثالث، الذي يتنافس معه لحجز البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ضَمِن بايرن ميونيخ البطاقة الأولى.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونيخ؛ بينما يستضيف بنفيكا نادي دينامو كييف، ويحتاج "البارسا" للفوز لمرافقة البايرن للدور ثمن النهائي؛ بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
09:09 AM

تَعرّف على المتأهلين لثُمن نهائي "أبطال أوروبا".. برشلونة مهدد بالخروج

11 فريقًا ضَمِنوا التأهل ويتبقى خمسة مقاعد لن تُحسم إلا في الجولة الأخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
444

حَجَز 11 فريقًا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، أمس الأربعاء.

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بفوز الأول 2- 1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويًّا الدور ثمن النهائي.

وضمت قائمة المتأهلين أيضًا أندية: (ليفربول، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ويوفنتوس).

وتتبقى خمسة مقاعد في الدور ثمن النهائي لن تُحسم إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويعتبر نادي برشلونة أبرز الأندية المهددة بالخروج من دور المجموعات؛ حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا الثالث، الذي يتنافس معه لحجز البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ضَمِن بايرن ميونيخ البطاقة الأولى.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونيخ؛ بينما يستضيف بنفيكا نادي دينامو كييف، ويحتاج "البارسا" للفوز لمرافقة البايرن للدور ثمن النهائي؛ بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,827
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,345
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,277

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة