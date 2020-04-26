ما الدولة التي تتصدر العرب في وفيات "كورونا"؟ هنا أرقام عن ضحايا الوباء

بلجيكا الأكثر تسجيلًا للوفيات مقارنة بعدد السكان.. وضع انفجر عالميًّا في 90 يومًا

تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، أكثر من مائتي ألف.

وقد سُجلت أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في 11 يناير الماضي، ثم مر 90 يومًا قبل أن يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 100 ألف؛ إلا أن الأمر احتاج 16 يومًا فقط ليتم تسجيل المائة ألف الثانية من الوفيات.

ووفق "بي بي سي"، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تسجيلًا للوفيات بأكثر من 50 ألفًا، وإيطاليا هي الأكثر تسجيلًا للوفيات في أوروبا بنحو 26 ألفًا.

ورغم أن بلجيكا لم تسجل سوى نحو سبعة آلاف وفاة؛ إلا أنها تُعد الأكثر تسجيلًا للوفيات مقارنة بعدد السكان؛ فيما تتصدر الجزائر قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للوفيات في العالم العربي بـ419، تليها مصر بـ307.