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"طيران ناس" راعٍ رسمي لملف ترشُّح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030

"المهنا": نحرص على توفير كل المطلوب لدعم مسيرة تحوُّل العاصمة لمقر للأحداث الرياضية العالمية

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته بوصفه راعيًا رسميًّا لحملة ترشُّح العاصمة السعودية "الرياض 2030" لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21، مبينًا أنه سيدعم جهود السعودية طوال فترة المنافسة، وسعيها للفوز باستضافة الدورة.

وفي هذا السياق، شكر الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المدير التنفيذي لملف "الرياض 2030"، طيران ناس على رعايته ذلك الملف، وللدعم الذي قدمه لملف "الرياض 2030"، قائلاً: "نحن نعتز بهذا الدعم الكبير الذي وجدناه من قِبل الشركات الوطنية الحريصة على رفع اسم السعودية في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية".

وبدوره، اعتبر بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "ترشُّح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 مدعاة فخر لنا، ودليل على القفزات النوعية التي حققتها السعودية خلال فترة وجيزة، ولاسيما في القطاع الرياضي، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وجهود وزارة الرياضة ممثلة بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. ونحن فخورون بأن نكون من الداعمين لهذه المسيرة المشرفة التي تثبت مجددًا أن رؤية السعودية 2030 تسير نحو تحقيق مزيد من الأهداف والطموحات".

وأضاف: "كما وضعنا من قبل إمكاناتنا كافة في خدمة قطاعَي السفر والسياحة في السعودية، سنحرص في طيران ناس على أن نوفِّر كل ما يتطلب لدعم مسيرة تحوُّل العاصمة السعودية إلى مقر للأحداث الرياضية العالمية. وسنعمل دائمًا على مواكبة هذه التحولات النوعية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة بخطط داخلية لتطوير الأسطول والخدمات؛ وذلك لخدمة المحافل التي تستضيفها السعودية".

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد تقدمت مؤخرًا بطلب رسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة مدينة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2030. وتم استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم الرياض لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية، الذي تشارك فيه 45 دولة، وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة، من خلال تجهيز بنية تحتية متطورة، وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس" راعٍ رسمي لملف ترشُّح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030
سبق

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته بوصفه راعيًا رسميًّا لحملة ترشُّح العاصمة السعودية "الرياض 2030" لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21، مبينًا أنه سيدعم جهود السعودية طوال فترة المنافسة، وسعيها للفوز باستضافة الدورة.

وفي هذا السياق، شكر الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المدير التنفيذي لملف "الرياض 2030"، طيران ناس على رعايته ذلك الملف، وللدعم الذي قدمه لملف "الرياض 2030"، قائلاً: "نحن نعتز بهذا الدعم الكبير الذي وجدناه من قِبل الشركات الوطنية الحريصة على رفع اسم السعودية في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية".

وبدوره، اعتبر بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "ترشُّح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 مدعاة فخر لنا، ودليل على القفزات النوعية التي حققتها السعودية خلال فترة وجيزة، ولاسيما في القطاع الرياضي، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وجهود وزارة الرياضة ممثلة بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. ونحن فخورون بأن نكون من الداعمين لهذه المسيرة المشرفة التي تثبت مجددًا أن رؤية السعودية 2030 تسير نحو تحقيق مزيد من الأهداف والطموحات".

وأضاف: "كما وضعنا من قبل إمكاناتنا كافة في خدمة قطاعَي السفر والسياحة في السعودية، سنحرص في طيران ناس على أن نوفِّر كل ما يتطلب لدعم مسيرة تحوُّل العاصمة السعودية إلى مقر للأحداث الرياضية العالمية. وسنعمل دائمًا على مواكبة هذه التحولات النوعية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة بخطط داخلية لتطوير الأسطول والخدمات؛ وذلك لخدمة المحافل التي تستضيفها السعودية".

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد تقدمت مؤخرًا بطلب رسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة مدينة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2030. وتم استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم الرياض لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية، الذي تشارك فيه 45 دولة، وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة، من خلال تجهيز بنية تحتية متطورة، وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
11:36 PM

"طيران ناس" راعٍ رسمي لملف ترشُّح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030

"المهنا": نحرص على توفير كل المطلوب لدعم مسيرة تحوُّل العاصمة لمقر للأحداث الرياضية العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته بوصفه راعيًا رسميًّا لحملة ترشُّح العاصمة السعودية "الرياض 2030" لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21، مبينًا أنه سيدعم جهود السعودية طوال فترة المنافسة، وسعيها للفوز باستضافة الدورة.

وفي هذا السياق، شكر الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المدير التنفيذي لملف "الرياض 2030"، طيران ناس على رعايته ذلك الملف، وللدعم الذي قدمه لملف "الرياض 2030"، قائلاً: "نحن نعتز بهذا الدعم الكبير الذي وجدناه من قِبل الشركات الوطنية الحريصة على رفع اسم السعودية في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية".

وبدوره، اعتبر بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "ترشُّح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 مدعاة فخر لنا، ودليل على القفزات النوعية التي حققتها السعودية خلال فترة وجيزة، ولاسيما في القطاع الرياضي، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وجهود وزارة الرياضة ممثلة بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. ونحن فخورون بأن نكون من الداعمين لهذه المسيرة المشرفة التي تثبت مجددًا أن رؤية السعودية 2030 تسير نحو تحقيق مزيد من الأهداف والطموحات".

وأضاف: "كما وضعنا من قبل إمكاناتنا كافة في خدمة قطاعَي السفر والسياحة في السعودية، سنحرص في طيران ناس على أن نوفِّر كل ما يتطلب لدعم مسيرة تحوُّل العاصمة السعودية إلى مقر للأحداث الرياضية العالمية. وسنعمل دائمًا على مواكبة هذه التحولات النوعية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة بخطط داخلية لتطوير الأسطول والخدمات؛ وذلك لخدمة المحافل التي تستضيفها السعودية".

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد تقدمت مؤخرًا بطلب رسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة مدينة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2030. وتم استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم الرياض لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية، الذي تشارك فيه 45 دولة، وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة، من خلال تجهيز بنية تحتية متطورة، وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة.

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