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48 ساعة تفصلنا عن "أول عمرة" بعد جائحة "كورونا"

أول فوج يصل عند الساعة 12 من صباح الأحد

يحتضن المسجد الحرام صبيحة يوم الأحد المقبل؛ أي بعد 48 ساعة من الآن، أول فوج من المعتمرين، بعد قرار تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وكانت المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إلى المملكة، منها: تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، ولاقى هذا القرار إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية بالقرار.

ومن المقرر أن يصل أول فوج يؤدي العمرة بعد جائحة كورونا، عند الساعة 12 صباحًا من يوم الأحد المقبل، أي بعد 48 ساعة من الآن؛ وذلك طبقًا للمواعيد التي حددها تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية، والذي بدأ استقبال الراغبين لأداء العمرة بدءًا من اليوم العاشر من شهر صفر الجاري، بعد أن أطلقته وزارة الحج والعمرة على أجهزة الأندرويد والآيفون.

وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسة ونقاط التجمع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في وقت سابق، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا "؛ مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت بشكل فعلي، الأسبوع الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17 / 2 / 1442هـ كمرحلة أولى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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48 ساعة تفصلنا عن "أول عمرة" بعد جائحة "كورونا"
سبق

يحتضن المسجد الحرام صبيحة يوم الأحد المقبل؛ أي بعد 48 ساعة من الآن، أول فوج من المعتمرين، بعد قرار تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وكانت المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إلى المملكة، منها: تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، ولاقى هذا القرار إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية بالقرار.

ومن المقرر أن يصل أول فوج يؤدي العمرة بعد جائحة كورونا، عند الساعة 12 صباحًا من يوم الأحد المقبل، أي بعد 48 ساعة من الآن؛ وذلك طبقًا للمواعيد التي حددها تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية، والذي بدأ استقبال الراغبين لأداء العمرة بدءًا من اليوم العاشر من شهر صفر الجاري، بعد أن أطلقته وزارة الحج والعمرة على أجهزة الأندرويد والآيفون.

وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسة ونقاط التجمع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في وقت سابق، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا "؛ مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت بشكل فعلي، الأسبوع الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17 / 2 / 1442هـ كمرحلة أولى.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
10:36 PM

48 ساعة تفصلنا عن "أول عمرة" بعد جائحة "كورونا"

أول فوج يصل عند الساعة 12 من صباح الأحد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يحتضن المسجد الحرام صبيحة يوم الأحد المقبل؛ أي بعد 48 ساعة من الآن، أول فوج من المعتمرين، بعد قرار تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وكانت المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إلى المملكة، منها: تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، ولاقى هذا القرار إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية بالقرار.

ومن المقرر أن يصل أول فوج يؤدي العمرة بعد جائحة كورونا، عند الساعة 12 صباحًا من يوم الأحد المقبل، أي بعد 48 ساعة من الآن؛ وذلك طبقًا للمواعيد التي حددها تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية، والذي بدأ استقبال الراغبين لأداء العمرة بدءًا من اليوم العاشر من شهر صفر الجاري، بعد أن أطلقته وزارة الحج والعمرة على أجهزة الأندرويد والآيفون.

وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسة ونقاط التجمع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في وقت سابق، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا "؛ مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت بشكل فعلي، الأسبوع الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17 / 2 / 1442هـ كمرحلة أولى.

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