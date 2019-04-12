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"النهدي" تضاعف مخزونها من الأدوية والمستلزمات الصحية

لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة "كورونا"

ضاعفت شركة النهدي الطبية مخزونها الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية؛ وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم "النهدي الطبية" إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة اللغذاء والدواء، وجميع القطاعات المعنية؛ وذلك لتعزيز الأمن الدوائي للمواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية.

وأوضح أن "النهدي الطبية" تقدم خدماتها لضيوفها الكرام على مدار الساعة عن طريق صيدلياتها المنتشرة في جميع مدن المملكة، وعن طريق خدمة التوصيل التي جرى رفع تغطيتها وسرعتها إلى أكثر من 10 أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لتساعد في دعم المجتمع للبقاء بالمنزل.

وأشار المتحدث باسم النهدي الطبية إلى أن سلامة المجتمع هي الغاية التي تبذل من أجلها صيدليات النهدي وجميع منسوبيها على مدار الساعة كل الجهد كجزء من المنظومة الصحية في مملكتنا الحبيبة، متمنين من الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع، وأن يُديم على هذا الوطن وأهله الخير والعافية.

شركة النهدي الطبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النهدي" تضاعف مخزونها من الأدوية والمستلزمات الصحية
سبق

ضاعفت شركة النهدي الطبية مخزونها الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية؛ وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم "النهدي الطبية" إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة اللغذاء والدواء، وجميع القطاعات المعنية؛ وذلك لتعزيز الأمن الدوائي للمواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية.

وأوضح أن "النهدي الطبية" تقدم خدماتها لضيوفها الكرام على مدار الساعة عن طريق صيدلياتها المنتشرة في جميع مدن المملكة، وعن طريق خدمة التوصيل التي جرى رفع تغطيتها وسرعتها إلى أكثر من 10 أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لتساعد في دعم المجتمع للبقاء بالمنزل.

وأشار المتحدث باسم النهدي الطبية إلى أن سلامة المجتمع هي الغاية التي تبذل من أجلها صيدليات النهدي وجميع منسوبيها على مدار الساعة كل الجهد كجزء من المنظومة الصحية في مملكتنا الحبيبة، متمنين من الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع، وأن يُديم على هذا الوطن وأهله الخير والعافية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:14 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:32 PM

"النهدي" تضاعف مخزونها من الأدوية والمستلزمات الصحية

لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضاعفت شركة النهدي الطبية مخزونها الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية؛ وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم "النهدي الطبية" إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة اللغذاء والدواء، وجميع القطاعات المعنية؛ وذلك لتعزيز الأمن الدوائي للمواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية.

وأوضح أن "النهدي الطبية" تقدم خدماتها لضيوفها الكرام على مدار الساعة عن طريق صيدلياتها المنتشرة في جميع مدن المملكة، وعن طريق خدمة التوصيل التي جرى رفع تغطيتها وسرعتها إلى أكثر من 10 أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لتساعد في دعم المجتمع للبقاء بالمنزل.

وأشار المتحدث باسم النهدي الطبية إلى أن سلامة المجتمع هي الغاية التي تبذل من أجلها صيدليات النهدي وجميع منسوبيها على مدار الساعة كل الجهد كجزء من المنظومة الصحية في مملكتنا الحبيبة، متمنين من الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع، وأن يُديم على هذا الوطن وأهله الخير والعافية.

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