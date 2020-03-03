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الكويت تطالب القادمين من 10 دول بتقديم شهادات تفيد بعدم إصابتهم بكورونا

منها الهند وتركيا ومصر

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يوم الثلاثاء، أن الركاب القادمين من عشر دول منها الهند وتركيا ومصر، يجب عليهم تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها تفيد بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الإدارة على تويتر أنه لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت، إذا لم يقدموا هذه الشهادات.

وقالت: ”في حال عدم حمل شهادة خلوّ من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يُمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية“.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تطالب القادمين من 10 دول بتقديم شهادات تفيد بعدم إصابتهم بكورونا
سبق

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يوم الثلاثاء، أن الركاب القادمين من عشر دول منها الهند وتركيا ومصر، يجب عليهم تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها تفيد بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الإدارة على تويتر أنه لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت، إذا لم يقدموا هذه الشهادات.

وقالت: ”في حال عدم حمل شهادة خلوّ من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يُمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية“.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
06:14 PM

الكويت تطالب القادمين من 10 دول بتقديم شهادات تفيد بعدم إصابتهم بكورونا

منها الهند وتركيا ومصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يوم الثلاثاء، أن الركاب القادمين من عشر دول منها الهند وتركيا ومصر، يجب عليهم تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها تفيد بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الإدارة على تويتر أنه لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت، إذا لم يقدموا هذه الشهادات.

وقالت: ”في حال عدم حمل شهادة خلوّ من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يُمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية“.

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