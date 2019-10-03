أمير الجوف يسلم 24 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية

سلم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطق، والبالغ عددهم 24 مستفيدًا، من وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.



جاء ذلك خلال استقبال أمير الجوف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالجوف بمكتبه بالإمارة اليوم .



وقال "الشمري": الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، تمثل حلولاً سكنية عاجلة وتختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، والعمل جارٍ لشراء وحدات سكنية وفق الالية المعتمدة.



ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري.