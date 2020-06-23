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"الصحة" تستعرض العودة بحذر وبعادات جديدة بالمساجد والنقل والأماكن الترفيهية

دعت للمشاركة بطرح الأسئلة عن كورونا في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 2 ذي القعدة 1441 هـ عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر، وبعادات جديدة، في المساجد والنقل العام والأماكن الترفيهية، والمستجدات في الخدمات الطبية والحالات المحلية والفحوصات، ويجيب عن أبرز خمسة أسئلة عبر هاشتاق ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي، كما يجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويستعرض الدكتور هاني الهاشمي، مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالدمام استشاري الأورام وأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، دراسة وتقييم فاعلية بلازما المرضى المتعافين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق ‫ ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

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"الصحة" تستعرض العودة بحذر وبعادات جديدة بالمساجد والنقل والأماكن الترفيهية
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 2 ذي القعدة 1441 هـ عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر، وبعادات جديدة، في المساجد والنقل العام والأماكن الترفيهية، والمستجدات في الخدمات الطبية والحالات المحلية والفحوصات، ويجيب عن أبرز خمسة أسئلة عبر هاشتاق ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي، كما يجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويستعرض الدكتور هاني الهاشمي، مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالدمام استشاري الأورام وأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، دراسة وتقييم فاعلية بلازما المرضى المتعافين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق ‫ ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:44 AM

"الصحة" تستعرض العودة بحذر وبعادات جديدة بالمساجد والنقل والأماكن الترفيهية

دعت للمشاركة بطرح الأسئلة عن كورونا في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,840

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 2 ذي القعدة 1441 هـ عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر، وبعادات جديدة، في المساجد والنقل العام والأماكن الترفيهية، والمستجدات في الخدمات الطبية والحالات المحلية والفحوصات، ويجيب عن أبرز خمسة أسئلة عبر هاشتاق ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي، كما يجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويستعرض الدكتور هاني الهاشمي، مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالدمام استشاري الأورام وأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، دراسة وتقييم فاعلية بلازما المرضى المتعافين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق ‫ ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

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