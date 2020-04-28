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السودان.. قلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنصف ولايات البلاد

صالح دعا المواطنين إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل تجنباً لمزيد من الإصابات

أعرب وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ عن القلق من تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن تسع ولايات أي نصف ولايات السودان.

وأوضح صالح؛ وفقاً لبيان بثته وكالة الأنباء السودانية، أن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات؛ ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية.

وأضاف "نحيي الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعياً إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات".

وأكد أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية، وأضاف أنه صدر توجيه بالحسم وإيقاف وسائل المواصلات كافة بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

يُذكر أن السودان سجل 275 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ توفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. قلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنصف ولايات البلاد
سبق

أعرب وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ عن القلق من تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن تسع ولايات أي نصف ولايات السودان.

وأوضح صالح؛ وفقاً لبيان بثته وكالة الأنباء السودانية، أن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات؛ ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية.

وأضاف "نحيي الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعياً إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات".

وأكد أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية، وأضاف أنه صدر توجيه بالحسم وإيقاف وسائل المواصلات كافة بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

يُذكر أن السودان سجل 275 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ توفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:57 PM

السودان.. قلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنصف ولايات البلاد

صالح دعا المواطنين إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل تجنباً لمزيد من الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرطوم
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أعرب وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ عن القلق من تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن تسع ولايات أي نصف ولايات السودان.

وأوضح صالح؛ وفقاً لبيان بثته وكالة الأنباء السودانية، أن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات؛ ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية.

وأضاف "نحيي الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعياً إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات".

وأكد أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية، وأضاف أنه صدر توجيه بالحسم وإيقاف وسائل المواصلات كافة بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

يُذكر أن السودان سجل 275 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ توفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة.

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