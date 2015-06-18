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ماركيز: ترامب لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية

البيت الأبيض طالب بضرورة مواجهة الابتزاز النووي الإيراني

طالب البيت الأبيض بمزيدٍ من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي، الذي وصفه بأنه ابتزاز نووي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز؛ اليوم: "لقد أوضح الرئيس ترامب؛ أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالباً بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".

من جهة أخرى، أكّدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحدٍّ للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز": وصفت المتحدثة باسم "الخارجية الأميركية" مورغان أورتاغوس؛ في مؤتمر صحفي، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو؛ أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.

ودعت المتحدثة، إيران، إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي، وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماركيز: ترامب لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية
سبق

طالب البيت الأبيض بمزيدٍ من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي، الذي وصفه بأنه ابتزاز نووي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز؛ اليوم: "لقد أوضح الرئيس ترامب؛ أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالباً بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".

من جهة أخرى، أكّدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحدٍّ للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز": وصفت المتحدثة باسم "الخارجية الأميركية" مورغان أورتاغوس؛ في مؤتمر صحفي، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو؛ أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.

ودعت المتحدثة، إيران، إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي، وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:45 PM

ماركيز: ترامب لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية

البيت الأبيض طالب بضرورة مواجهة الابتزاز النووي الإيراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب البيت الأبيض بمزيدٍ من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي، الذي وصفه بأنه ابتزاز نووي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز؛ اليوم: "لقد أوضح الرئيس ترامب؛ أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالباً بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".

من جهة أخرى، أكّدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحدٍّ للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز": وصفت المتحدثة باسم "الخارجية الأميركية" مورغان أورتاغوس؛ في مؤتمر صحفي، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو؛ أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.

ودعت المتحدثة، إيران، إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي، وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.

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