إعلان أسماء الفائزين بجائزة ‏الحوار الوطني‎‏ في ‏نسختها الأولى

جاءت تحفيزاً على الاستمرار في العطاء وتعزيز قيم التسامح

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم‎‏، أسماء الفائزين في ‏‎"جائزة الحوار ‏الوطني‎"‎ بنسختها الأولى التي تنافس عليها 176 مشاركاً، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده بمقره في الرياض بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، ‏ونائب الأمين العام إبراهيم العسيري، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وجاءت أسماء الفائزين في الفروع الأربعة كالتالي: فاز في فرع ‏المؤسسات الحكومية بالتشارك وزارة العدل عن برنامج "شمل" وجامعة الملك عبدالعزيز عن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وفي فرع مؤسسات القطاع الخاص ‏حصدتها شركة الفوزان القابضة، فيما نالت في فرع مؤسسات المجتمع المدني بالتشارك مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية مبادرة "أحياها"، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه فرع الرياض "برنامج تعلم"، أما فرع الأفراد ‏فاز به محمد الموسى في مبادرته "للدهشة حضن".

وقال الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان: جائزة الحوار ‏الوطني تأتي تقديراً وامتناناً ‏للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، وتحفيزاً لهم على الاستمرار في العطاء ‏والإسهام الفعال في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني التي يسعى المركز لتعزيزها في‎ ‎المجتمع، بما يتماشـى مع القفزات النوعية التي تشـهدها المملكة في جميع المجالات؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية 2030 ‏في بناء مجتمع حيوي مزدهر‎.‎

وأضاف: جائزة الحوار ‏الوطني تميزت في نسختها الأولى ‏بارتقاء مستواها وثراء فروعها وموضوعاتها التي ركزت على القيم الوطنية، وهو ما ترجمه الإقبال على المشاركة ‏فيها من خلال 176 عملاً، تصدرتها مشاركات الأفراد‎‎‏ بـ95 ‏مشاركة، ‏‎ثم القطاع الحكومي بـ57 مشاركة، يليها مؤسسات المجتمع المدني بـ17 مشاركة، وأخيراً القطاع الخاص بـ‏7 مشاركات.‏

وهنّأ الأمين العام للمركز الفائزين بما قدموه من أعمال متميزة في هذه ‏الجائزة، معبراً عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، آملاً أن ‏تواصل الجائزة في نسخها المقبلة الاضطلاع بدورها المتميز في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى ‏المركز إلى تعزيزها في المجتمع بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة ومواجهة كل ما يهدد ‏النسيج الاجتماعي‎.‎

وفي ختام اللقاء، تجول ممثلو وسائل الإعلام برفقة الأمين العام للمركز ونائبه، واطلعوا على محتويات المركز وآلية عمله وأهدافه والمبادرات النوعية التي ينفذها مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الصالة الافتراضية المدمجة بشاشات ذكية تعمل بتحليل البيانات والمشاعر للأشخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي متاحة للوفود الرسمية والعائلات من خلال الحجز المسبق للدخول.