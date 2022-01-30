خبير بالأرصاد: يناير سجّل الحرارة الصغرى السالبة والصفرية بشمال السعودية ووسطها

"المدفع: يعد أول شهور فصل الشتاء في نصف الأرض الشمالي

أوضح كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن شهر يناير 2022 م الذي يودع أيامه غداً يعد أول شهور فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية في نصف الأرض الشمالي، حيث يتميز بدرجات الحرارة المنخفضة سوءاً في درجات الحرارة العظمى أو الصغرى، مبيناً أن الحرارة الصغرى سجّلت فيه السالبة والصفر المئوي على مناطق شمال المملكة العربية السعودية ووسطها (تبوك - طريف - القريات - القصيم).

وتابع المدفع، تزداد نسبة الرطوبة سواءً السطحية أو في طبقات الجو العليا ويتشكل من خلالها حزام سحابي ممطر يمتد من الجهة الغربية للمملكة إلى الجهة الشرقية منها وتساقط الثلوج على مرتفعات تلك المناطق، ولا يُستبعد بداية شهر فبراير رغم استقرار الطقس به أغلب الفترات.

وقال إن مخرجات المعلومات والبيانات للظواهر الجوية الإحصائية العددية للنماذج العددية لإدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد على التقسيم الجغرافي لمناطق المملكة أشارت إلى أن المنطقة الغربية (جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - ينبع - الطائف)، حدث بها تكرار عدد (3 - 9) عواصف رعدية ممطرة، و(1 - 3) شبورة مائية أو الضباب، وكذلك (4 - 12) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

وتابع، المنطقة الجنوبية (أبها - الخميس - جازان - الباحة) شهدت تكرار (3 - 7) عواصف رعدية ممطرة، وكذلك شبورة مائية أو الضباب (2 - 5) مرات، و(5 - 16) مرة أتربة مثارة وعوالق ترابية.

أما المنطقة الوسطى (الرياض - القصيم - وادي الدواسر - الدوادمي) فحدث تكرار (5 - 12) عاصفة رعدية ممطرة و (9 -21) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وشبورة مائية أو الضباب (10 -40). مرة.

وأضاف المدفع، شهدت المنطقة الشرقية (الدمام - الظهران - الأحساء) حدوث عدد تكرار شبورة مائية أو الضباب (17 - 60)، و (03 - 07) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وتكرار (7 - 12) عاصفة رعدية وأمطاراً.

وفي المنطقة الشمالية (تبوك - القريات - سكاكا - حائل) حدث تكرار (3 - 12) عاصفة رعدية ممطرة وهطولا مطرياً، وكذلك (1 - 2) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وشبورة مائية أو الضباب (7 - 48) مرة.