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"سجن بيشة" تحصد أول دفعة من "الخيار البلدي" على مستوى المنطقة

بالتعاون مع بعض المشاتل الزراعية في المحافظة

بدأت إدارة سجن بيشة، بحصد أول دفعة على مستوى المنطقة، من ثمار "الخيار البلدي"، والذي زرع وقطف بأيدي النزلاء داخل أسوار النادي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة سجن بيشة، بقيادة مدير سجون بيشة، العقيد محمد القحطاني، قبل أربعة أشهر، بالتعاون مع بعض المشاتل الزراعية بالمحافظة، لعمل بيوت محمية داخل أسوار السجن لتدريب النزلاء في المجال الزراعي.

كما يأتي استشعارًا من إدارة سجن بيشة، لدورها الاجتماعي تجاه نزلائها؛ والتي تنطلق من توجيهات مدير عام السجون إلى استثمار أوقات النزلاء، والاستفادة من حماسهم ومهاراتهم ومواهبهم، والعمل على تحريك قواهم الجسمانية والفكرية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير قدراتهم وتعزيز هواياتهم في مجالات عديدة، للإسهام في خدمة المجتمع، وتيسير دخولهم إلى سوق العمل بعد انقضاء محكومياتهم مستقبلًا.

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"سجن بيشة" تحصد أول دفعة من "الخيار البلدي" على مستوى المنطقة
سبق

بدأت إدارة سجن بيشة، بحصد أول دفعة على مستوى المنطقة، من ثمار "الخيار البلدي"، والذي زرع وقطف بأيدي النزلاء داخل أسوار النادي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة سجن بيشة، بقيادة مدير سجون بيشة، العقيد محمد القحطاني، قبل أربعة أشهر، بالتعاون مع بعض المشاتل الزراعية بالمحافظة، لعمل بيوت محمية داخل أسوار السجن لتدريب النزلاء في المجال الزراعي.

كما يأتي استشعارًا من إدارة سجن بيشة، لدورها الاجتماعي تجاه نزلائها؛ والتي تنطلق من توجيهات مدير عام السجون إلى استثمار أوقات النزلاء، والاستفادة من حماسهم ومهاراتهم ومواهبهم، والعمل على تحريك قواهم الجسمانية والفكرية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير قدراتهم وتعزيز هواياتهم في مجالات عديدة، للإسهام في خدمة المجتمع، وتيسير دخولهم إلى سوق العمل بعد انقضاء محكومياتهم مستقبلًا.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:29 PM

"سجن بيشة" تحصد أول دفعة من "الخيار البلدي" على مستوى المنطقة

بالتعاون مع بعض المشاتل الزراعية في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت إدارة سجن بيشة، بحصد أول دفعة على مستوى المنطقة، من ثمار "الخيار البلدي"، والذي زرع وقطف بأيدي النزلاء داخل أسوار النادي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة سجن بيشة، بقيادة مدير سجون بيشة، العقيد محمد القحطاني، قبل أربعة أشهر، بالتعاون مع بعض المشاتل الزراعية بالمحافظة، لعمل بيوت محمية داخل أسوار السجن لتدريب النزلاء في المجال الزراعي.

كما يأتي استشعارًا من إدارة سجن بيشة، لدورها الاجتماعي تجاه نزلائها؛ والتي تنطلق من توجيهات مدير عام السجون إلى استثمار أوقات النزلاء، والاستفادة من حماسهم ومهاراتهم ومواهبهم، والعمل على تحريك قواهم الجسمانية والفكرية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير قدراتهم وتعزيز هواياتهم في مجالات عديدة، للإسهام في خدمة المجتمع، وتيسير دخولهم إلى سوق العمل بعد انقضاء محكومياتهم مستقبلًا.

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