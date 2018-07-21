النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمطار الغزيرة" تؤجل ودية الاتفاق وبارادو الجزائري للغد

ساهمت الأحوال الجوية في تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودي مع نظيره بارادو الجزائري ليوم غدٍ(الاثنين) وهو اللقاء الذي يقام ضمن معسكر الفريق في مدينة ماريبور السلوفينية.

وأنهى الحكم المباراة بعد ثماني دقائق من بدايتها بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض معدل الرؤية والتي أثرت على مجريات اللقاء، حيث تم تأجيل المباراة ليوم الغد في التوقيت ذاته الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت السعودية).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الأمطار الغزيرة" تؤجل ودية الاتفاق وبارادو الجزائري للغد
سبق

ساهمت الأحوال الجوية في تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودي مع نظيره بارادو الجزائري ليوم غدٍ(الاثنين) وهو اللقاء الذي يقام ضمن معسكر الفريق في مدينة ماريبور السلوفينية.

وأنهى الحكم المباراة بعد ثماني دقائق من بدايتها بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض معدل الرؤية والتي أثرت على مجريات اللقاء، حيث تم تأجيل المباراة ليوم الغد في التوقيت ذاته الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت السعودية).

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
10:32 PM

"الأمطار الغزيرة" تؤجل ودية الاتفاق وبارادو الجزائري للغد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,036

ساهمت الأحوال الجوية في تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودي مع نظيره بارادو الجزائري ليوم غدٍ(الاثنين) وهو اللقاء الذي يقام ضمن معسكر الفريق في مدينة ماريبور السلوفينية.

وأنهى الحكم المباراة بعد ثماني دقائق من بدايتها بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض معدل الرؤية والتي أثرت على مجريات اللقاء، حيث تم تأجيل المباراة ليوم الغد في التوقيت ذاته الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت السعودية).

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,907
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,217
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,076
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,106

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة