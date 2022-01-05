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السياحة: هذه غرامات الوكالات والفنادق والمرافق السياحية المخالفة لقرار "الجرعة المعززة"

تبدأ بعد 25 يومًا

نبهت وزارة السياحة على جميع الشركات ووكالات السفر والفنادق والمرافق السياحية بالمملكة، بأن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة سيكون شرطًا للدخول إليها بداية من 1 فبراير 2022 المقبل؛ أي بعد 25 يومًا.

وسيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق توكلنا، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وستكون الآلية الجديدة لدخول شركات السياحة والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء ومقرات الوزارة والهيئة وما يرتبط بها عبر مسح "باركود" للتحقق الآلي عند المداخل وتخصيص مراقبين للمتابع.

وستكون الغرامات في حالة عدم التزام المنشآت بهذه الأمور تدريجيًا، تبدأ من 10 آلاف وتتضاعف في حال تكرارها وصولًا إلى إغلاق المنشأة.

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السياحة: هذه غرامات الوكالات والفنادق والمرافق السياحية المخالفة لقرار "الجرعة المعززة"
سبق

نبهت وزارة السياحة على جميع الشركات ووكالات السفر والفنادق والمرافق السياحية بالمملكة، بأن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة سيكون شرطًا للدخول إليها بداية من 1 فبراير 2022 المقبل؛ أي بعد 25 يومًا.

وسيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق توكلنا، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وستكون الآلية الجديدة لدخول شركات السياحة والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء ومقرات الوزارة والهيئة وما يرتبط بها عبر مسح "باركود" للتحقق الآلي عند المداخل وتخصيص مراقبين للمتابع.

وستكون الغرامات في حالة عدم التزام المنشآت بهذه الأمور تدريجيًا، تبدأ من 10 آلاف وتتضاعف في حال تكرارها وصولًا إلى إغلاق المنشأة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:15 PM

السياحة: هذه غرامات الوكالات والفنادق والمرافق السياحية المخالفة لقرار "الجرعة المعززة"

تبدأ بعد 25 يومًا

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خالد خليل - الرياض
1
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نبهت وزارة السياحة على جميع الشركات ووكالات السفر والفنادق والمرافق السياحية بالمملكة، بأن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة سيكون شرطًا للدخول إليها بداية من 1 فبراير 2022 المقبل؛ أي بعد 25 يومًا.

وسيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق توكلنا، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وستكون الآلية الجديدة لدخول شركات السياحة والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء ومقرات الوزارة والهيئة وما يرتبط بها عبر مسح "باركود" للتحقق الآلي عند المداخل وتخصيص مراقبين للمتابع.

وستكون الغرامات في حالة عدم التزام المنشآت بهذه الأمور تدريجيًا، تبدأ من 10 آلاف وتتضاعف في حال تكرارها وصولًا إلى إغلاق المنشأة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,247
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,602

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