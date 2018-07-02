النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

شاهد.. حريق هائل بمحول يفصل الكهرباء عن مشتركين بمحايل و"المدني" يسيطر

حاصرته الفِرَق وأعيد التيار في وقت وجيز.. ومصادر عن السبب: احتمالية تسريب زيت

تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بمحايل عسير، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل شب في عموديْ كهرباء على طريق بحر أبو سكينة غرب المحافظة، وامتد إلى القواطع الكهربائية والمحول؛ مما أدى إلى فصل التيار عن عدد من المشتركين.

وأسفرت سرعة مباشرة الحادث، عن محاصرة النيران قبل أن تُلحق خسائر كبيرة، ونجحت شركة الكهرباء من خلال عدد من الفِرَق الميدانية في إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في وقت وجيز؛ وذلك بعد إطفاء الحريق.

ورصدت "سبق" الوضع منذ لحظته الأولى؛ حيث يُحتمل أن يكون تسريب زيت من المحول وراء الحريق؛ وفق مصادر مطلعة.

وكان الحريق قد امتد من الأسفل إلى الأعلى ووصل إلى المحول وتسبب في فصل الخط الكهربائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. حريق هائل بمحول يفصل الكهرباء عن مشتركين بمحايل و"المدني" يسيطر
سبق

تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بمحايل عسير، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل شب في عموديْ كهرباء على طريق بحر أبو سكينة غرب المحافظة، وامتد إلى القواطع الكهربائية والمحول؛ مما أدى إلى فصل التيار عن عدد من المشتركين.

وأسفرت سرعة مباشرة الحادث، عن محاصرة النيران قبل أن تُلحق خسائر كبيرة، ونجحت شركة الكهرباء من خلال عدد من الفِرَق الميدانية في إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في وقت وجيز؛ وذلك بعد إطفاء الحريق.

ورصدت "سبق" الوضع منذ لحظته الأولى؛ حيث يُحتمل أن يكون تسريب زيت من المحول وراء الحريق؛ وفق مصادر مطلعة.

وكان الحريق قد امتد من الأسفل إلى الأعلى ووصل إلى المحول وتسبب في فصل الخط الكهربائي.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:25 PM

شاهد.. حريق هائل بمحول يفصل الكهرباء عن مشتركين بمحايل و"المدني" يسيطر

حاصرته الفِرَق وأعيد التيار في وقت وجيز.. ومصادر عن السبب: احتمالية تسريب زيت

A A A
محمد طيران - الرياض
12
8,492

تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بمحايل عسير، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل شب في عموديْ كهرباء على طريق بحر أبو سكينة غرب المحافظة، وامتد إلى القواطع الكهربائية والمحول؛ مما أدى إلى فصل التيار عن عدد من المشتركين.

وأسفرت سرعة مباشرة الحادث، عن محاصرة النيران قبل أن تُلحق خسائر كبيرة، ونجحت شركة الكهرباء من خلال عدد من الفِرَق الميدانية في إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في وقت وجيز؛ وذلك بعد إطفاء الحريق.

ورصدت "سبق" الوضع منذ لحظته الأولى؛ حيث يُحتمل أن يكون تسريب زيت من المحول وراء الحريق؛ وفق مصادر مطلعة.

وكان الحريق قد امتد من الأسفل إلى الأعلى ووصل إلى المحول وتسبب في فصل الخط الكهربائي.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,541
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة